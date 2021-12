Can Ataklı: Kılıçdaroğlu’nun bu hamlesi sarayı alt üst etti

Korkusuz yazarı Can Ataklı, ana muhalefet partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yaptığı, “‘Emir almıştım’ diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, Pazartesi itibariyle durun. Bu illegal paralel sistemlerden elinizi eteğinizi çekin” çağrısını hatırlatarak, “Kılıçdaroğlu, iktidarı can evinden vurdu” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Bu ülkenin bürokratlarına sesleniyorum; halkımızı da şahit olmaya davet ediyorum. Unutmayın, Türkiye devletini şahıs devletine değiştirmiş bir kişi ve ailesi var. Bu şahsın ve ailesinin kişisel çıkarlarına zorlanmış bir kısım devlet memurları var bazıları çok baskı altında bunun da elbette farkındayız. Ancak unutulmalıdır ki devlete değil şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluluğu var. İktidarın değişmesine az kaldı. İktidar değiştiğinde, soruşturmalar başlayacak ve eminim ki bu bürokratların bir kısmı eminim ki; ‘efendim, emir aldık, uygulamak zorunda kaldık’ diyecekler. Açıkça söylüyorum; vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. 18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. ‘Emir almıştım’ diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, Pazartesi itibariyle durun. Bu illegal paralel sistemlerden elinizi eteğinizi çekin” ifadelerini kullanmıştı.

Ataklı bugünkü yazısında CHP liderinin bu çağrısına ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu bugünü işaret ediyor. Demek ki yarından itibaren hala suç işlemeye devam eden kim varsa başına gelecekleri de peşinen kabullenmiş olacak. Saray tabii ki bu sözlere çok öfkeli. Erdoğan dün Afrika’ya gitmek üzere yola çıkarken ateş püskürdü, Kılıçdaroğlu’na her zamanki üslubuyla 'Sen kimsin yaa' diye bağırdı. Belli ki can evinden vurdu iktidarı Kılıçdaroğlu. Haydi hayırlısı."

Yazının tamamını okumak için tıklayın.