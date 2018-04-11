Can Ataklı: Kılıçdaroğlu Halk TV'deki işime son verilmesine çok üzüldüğünü, bir anlam veremediğini söyledi

Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı, Halk TV’deki “Yazı İşleri” adlı programına son verilmesine ilişkin olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını, ve işinin son verilmesine anlam veremediğini söylediğini belirtti.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun kendisini arayarak "Halk tv'deki işime son verilmesine çok üzüldüğünü ve bir anlam veremediğini söyledi" dedi.

Ataklı'nın paylaşımı şöyle:

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu az önce aradı. Halk tv'deki işime son verilmesine çok üzüldüğünü ve bir anlam veremediğini söyledi. Gösterdiği ilgi ve dayanışma için çok teşekkür ederim. Benim için güç ve moral kaynağı oldu.