Can Ataklı: İşe bak, Binali Yıldırım’ı savunurken oğlunu kaçakçı durumuna düşürmüş olabilir

Korkusuz yazarı Can Ataklı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrasında Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya götürdüğü iddia edilen test kiti ve maskelerin yanında taşıyabileceği miktarda olduğu için gümrük kayıtlarında yer almadığını yazdığını hatırlatarak, "İşe bak, Binali Yıldırım’ı savunurken oğlunu kaçakçı durumuna düşürmüş olabilir" dedi.

Bir okurunun kendisini uyardığını ve söz konusu Venezuela ziyareti döneminde yurt dışına maske çıkarmanın yasak olduğuna dikkati çeken Ataklı, şunları kaydetti:

Örnek için bile götürülecek her bir maske için, devlete aynı sayıda hibe yapılması şartı da konmuştu. 4 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştı bu tebliğ ve oğul Yıldırım Venezuela’ya giderken de henüz yürürlükteydi.

Belli ki, Binali Yıldırım’ın oğluna böyle bir prosedür uygulanmamış. Maskeleri bavuluna koyduğu gibi çıkıp gitmiş. Yani aslında kaçakçı durumuna da düşmüş.

NOT: Bu arada tebliğ yakın zamanda değişmiş. Artık bir maskeye bir hibe değil, 5 maskeye bir hibe yapılıyormuş.

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