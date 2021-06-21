Can Ataklı: Halk TV, “Veyis Ateş tek kelime etmemişken neden bizim kanalımızda 'ses kaydının kendine ait olmadığını’ söyledi?” sorusuna cevap bulmak zorunda

Korkusuz yazarı Can Ataklı, ara buluculuk yaparak, hakkında kara para aklama suçlaması olan firarı iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon euro istemesinin ses kaydı yayımlanan Veyis Ateş’in Halk TV’de söz konusu iddialara yanıt vermesiyle ilgili eleştirilerde bulundu.

Sezgin Baran Korkmaz, Veyis Ateş’in kendisini arayarak hakemlik görevi yapacağını ve bazı “klik ve lobilerin” kendisinden 10 milyon euro istediğini ilettiğini ileri sürmüş; söz konusu görüşmenin ses kaydının bulunduğunu ileri sürmüştü. Veyis Ateş, hakkındaki iddiaların ardından hemen bir açıklama yapmamış, önce sunuculuk yaptığı Halk TV tarafından süresiz izne çıkarılmış, ardından da istifa ettiğini açıklamıştı. Veyis Ateş, geçen günlerde Halk TV’de canlı yayında gazeteci İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladı.

Korkusuz yazarı Can Ataklı, bugünkü yazısında, “Halk TV iyi bir iş yapmadı” başlıklı bir bölüm kaleme alarak, şu görüşlerini ifade etti:

Halk TV elbette bir haber kanalı olarak gerçeğin ortaya çıkarılması için kim olursa olsun herkesle ilgili haber yapabilir. Ancak saray medyasının çok önemli bir aktörünü, henüz kendisi bile açıklama yapmadan ekrana çıkarmak, “aklama çabası” olarak algılanacaktır. Nitekim öyle de oldu.

İsmail Saymaz istediği kadar “Ben her şeyi sordum, hatta azarlayacak kadar bile ileri gittim” dese de Veyis Ateş o gece elbette kamuoyu gözünde aklanmamıştır ama halk TV “aklamacı-paklamacı” konumuna düşmüştür.

Halk TV yönetimi, “Veyis Ateş ilk andan itibaren tek kelime bile etmemişken neden bizim kanalımızda ‘para almadığını ve birileri adına pazarlık yapmadığını, ses kaydının kendine ait olmadığını’ söylemiştir?” sorusuna cevap bulmak zorundadır.

Halk TV’nin bugünkü ortamda kendine zarar verme hakkı ve lüksü yoktur.

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