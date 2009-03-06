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Can Ataklı hakkında suç duyurusu

Gazeteci Can Ataklı hakkında, KADEP Genel Başkanı Şerafettin Elçi'ye hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

06 Mart 2009 02:00

Gazeteci Can Ataklı hakkında, Katılımcı Demokrasi Partisi (KADEP) Genel Başkanı Şerafettin Elçi'ye "internet yoluyla hakaret ettiği" iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Suç duyurusu dilekçesi, Elçi'nin avukatı Kemal Vuraldoğan tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verildi.

Dilekçede, Ataklı'nın, geçen günlerde Vatan gazetesi ile gazetenin internet sitesinde yer alan yazılarında, internette dolaşan bir listeye dayanarak, Elçi'nin AB'den 107 bin 414 avro para aldığını iddia ettiği kaydedildi.

Ataklı'nın, "AB fonlarından bir kuruş dahi almayan Elçi'nin gönderdiği tekzibi de yayımlamadığının" ifade edildiği suç duyurusunda, Ataklı hakkında, "internet yoluyla hakaret" suçundan kamu davası açılması talep edildi.

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