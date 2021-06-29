Can Ataklı: F-35’lerin parasını söke söke alsanıza

Korkusuz yazarı Can Ataklı, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı v e AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok tartışılan Kanal İstanbul projesi ile ilgili muhalefete verdiği yanıtta kullandığı “söke söke alırlar” ifadesini değerlendirdi. Ataklı Erdoğan’a yönelik olarak, “F-35’lerin parasını söke söke alsanıza” dedi.

Erdoğan, geçen cumartesi (26 Haziran 2021) günü gerçekleştirdiği Kanal İstanbul temel atma töreninde, muhalefetin yatırımcı ve bankalarayönelik "iktidara geldiğimizde ödeme yapmayız" sözlerini hatırlatarak, "Sizler nasıl devlet yönetimine talipsiniz ya? Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar" demişti.

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“Erdoğan, adeta yabancı güçlerin temsilcisi gibi konuşuyor. Demek ki, devlet yönetirken bunun deneyimini yaşamış. Yoksa hiçbir hak hukuk tanımayan biri olarak bu sözü söylemez. Başına gelmiş yani” diyen Ataklı, devamında şunları kaydetti:

“Şimdi buradan yola çıkarak AKP iktidarının milli duruşuna gelelim. Erdoğan’ın tüm dünyaya kafa tutan tavrını, davranışlarını gözden geçirelim. Amerika Başkanı’na, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya yöneticilerine parmak sallamasını ve sanki bu kişiler iç politikada rakipleriymiş gibi hakaretler yağdırmasını hatırlayalım. Millet, Erdoğan’ı “dünyaya kafa tuttuğu, Cumhuriyet tarihinde dışa karşı ilk kez dik duran bir lider olduğu için” seviyormuş. Öyle anlatıyorlar ya. Madem öyle, bu işler lafla olmaz. Yabancılar bizden alacaklarını “söke söke” tahsil ediyorlarsa o halde Erdoğan da bir zahmet F-35 için verdiğimiz parayı Amerika’dan söke söke alsın. Yapabilir mi? Orasını bilemem ama yapmalı. Aksi takdirde millilik ve dik duruş laflarının bir kandırmacadan öte olmadığı hissine kapılmamak mümkün değildir.”

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