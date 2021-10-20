Can Ataklı: F-16 konusunda gerçek olmayan bilgi verilmesinin altında yatan ne?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Washington'ın F-35 krizini çözmek için F-16 vermeyi teklif ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından teyit edilmemesini hatırlattığı bugünkü yazısında, “F-16 konusunda gerçek olmayan bilgi verilmesinin altında yatan ne?” sorusunu gündeme getirdi.

Erdoğan, Washington'ın F-35 krizini çözmek için F-16 vermeyi teklif ettiğini söylemiş; ABD Dışişleri Bakanlığı, açıklamaları teyit etmeyerek, Türkiye'ye herhangi bir finansman teklifininse olmadığını belirtmişti.

Konuya ilişkin olarak birkaç diplomat ve emekli askerle konuştuğunu belirten Ataklı, şunları kaydetti:

Hepsinin ortak görüşü, “Devlet ciddiyeti hiç kalmadı. Erdoğan’ın çevresinde yanlış isimler var, bunlar muhtemelen hızlı çöküşü görüyorlar ve panik halinde hata üzerine hata yapıyorlar” şeklindeydi.

Bir emekli asker “Kurnazlık yapmaya kalkmışlar, belli ki F-16 talebi masaya getirildiğinde, bunun parası teslim edilmeyen F-35 uçaklarına sayılmasını isteyeceklerdi. Ama danışmanların Erdoğan’ı yanlış bilgilendirince ortaya bu korkunç hata ve Türkiye’nin yalanlanması durumu çıktı” dedi.

Bir emekli havacı general de “Sanıyorum F-16’yı üreten şirket Ankara’ya ‘siz talep edin sonra bunları F-35’lere karşı sayılmasını istersiniz’ demiş. Ama Reuters talebi erken açıklayınca bizimkilerin basireti bağlanmış” dedi.

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