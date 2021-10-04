Can Ataklı: Erdoğan’ın ya da herhangi birinin cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağına karar verecek makam Meclis Başkanlığı değildir

Korkusuz yazarı Can Ataklı, “Bu sadece isim benzerliğinden kaynaklı bir tartışma” diyerek Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olabileceğini ifade eden Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un bu açıklamasına karşı muhalefete çağrıda bulundu. “Erdoğan’ın ya da herhangi birinin cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağına karar verecek makam Meclis Başkanlığı değildir” diyen Ataklı, “Muhalefet ‘hazır yakalamışken’ bu konunun üzerine gitmelidir” dedi.

Can Ataklı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ne zamandan beri “Muhalefet, Erdoğan’ın adaylık konusuna açıklık getirmeli, bunun için Yüksek Seçim Kurulu’na gidilmeli” diyorum.

Muhalefet konuya sahip çıkmıyor ama Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’in açıldığı gün “Erdoğan yeniden aday olabilir. Hukuken bir tereddüt yok” dedi.

Şu an kadar kimseden itiraz gelmedi.

Oysa;

Erdoğan’ın ya da herhangi birinin cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağına karar verecek makam Meclis Başkanlığı değildir. Bu konudaki yetkili makam, Yüksek Seçim Kurulu’dur.

Ama Meclis başkanı kendini yetkili gibi görüp bu açıklamayı yapabilmektedir.

Muhalefet “hazır yakalamışken” bu konunun üzerine gitmelidir.

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