Can Ataklı: Erdoğan her ne kadar parti başkanı olsa da devlet katında “eski Cumhurbaşkanı” muamelesi görüyor

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Mersin’deki miting kriziyle ilgili olarak kaleme aldığı yazısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuya ilişkin açıklamasını hatırlatarak, “İşte ucube cumhurbaşkanlığı sistemi ortaya çıkarıldığından bu yana garabeti anlatıyorum; Erdoğan her ne kadar parti başkanı olsa da devlet katında ‘eski Cumhurbaşkanı’ muamelesi görüyor” kanaatini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 Aralık'ta Mersin Cumhuriyet Meydanı'n da yapmak istediği mitinge valiliğin izin vermemişti. söz konusu tartışmaya ilişkin olarak Soylu’nun “O alanda bugüne kadar hiçbir siyasi partiye miting izni verilmedi” çıkışını hatırlatan Ataklı, aynı zamanda AKP Genel Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşık 2 ay önce söz konusu meydanda miting yaptığına dikkati çekti.

Ataklı, devamında şu görüşleri dile getirdi:

İşte ucube cumhurbaşkanlığı sistemi ortaya çıkarıldığından bu yana garabeti anlatıyorum; Erdoğan her ne kadar parti başkanı olsa da devlet katında “Eski Cumhurbaşkanı” muamelesi görüyor. Çünkü anayasa değişiklikleri yapılırken cumhurbaşkanının bu pozisyonu atlandı. Bu nedenle örneğin bu makam hala eski sembolik cumhurbaşkanının korunduğu yasalarla korunuyor ve Erdoğan’a yönelik her eleştiri “Cumhurbaşkanına hakaret” olarak kabul ediliyor. Aynı şekilde Erdoğan’ın bir parti genel başkanı olarak yaptığı tüm işler de Cumhurbaşkanı sıfatının içine sokuluyor ve eskisi gibi ayrıcalıklı sayılıyor.

Oysa Erdoğan’ın sadece adı cumhurbaşkanı. Eski cumhurbaşkanı ile hiç ilgisi yok. Erdoğan AKP’nin genel başkanı olarak seçilmiş cumhurbaşkanıdır ve bu görev aslında çok güçlendirilmiş başbakanlıktır. Buna karşı işlevi eskisi gibi tutmak çok yönlü olarak Erdoğan’ın işine geliyor ve sistemi asla değiştirmiyor.

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