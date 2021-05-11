Can Ataklı: Erdoğan’a yine ağır hata yaptırdılar

Korkusuz yazarı Can Ataklı, bazı okurlarından kendisine gelen, “Danışmanların kalitesizliğini yazıyorsun sık sık, ne yani Erdoğan iyi, çevresi mi kötü?” eleştirisine yer verdiği yazısında, “Elbette öyle bir kastım yok. Çevresini de bizzat Erdoğan oluşturdu. Bu danışmanların işi Erdoğan’ın daha başarılı olmasını sağlamak… Ama onlar ne yapıyor? Erdoğan’ı her gün biraz daha batırıyor, biraz daha zora sokuyor hatta küçük düşürüyor, rezil ediyorlar” diye yazdı.

“Erdoğan’ın hemen her konuda fazla bilgili olmadığı, entelektüel düzeyinin vasatın bile altında olduğu herkesin malumu. Yani danışmanlar çok önemli” diyen Ataklı, devamında şunları kaydetti:

“Ama öyle olmuyor, Erdoğan’a hata üzerine hata yaptırıyorlar. Son garip hatayı Anneler Günü kutlamasında yaptı. Dedi ki;

'Vatanını ve yurdunu ‘ana’ sıfatıyla adlandıran bir milletin evlatları olarak, dünyada hiçbir yerde Anadolu var mı? Yok. Ama bizde bak Anadolu var. Biz ne demişiz, ‘Anadolu’. ‘babadolu’ değil, ‘Anadolu’ demişiz. Bu topraklar ana sıfatıyla sıfatlanmış.'

Şimdi yine soruyorum, çuvalla maaş alan danışmanların biri bile Anadolu’nun ne demek olduğunu söylememiş mi Erdoğan’a? Anadolu’nun ana ile ilgisi yoktur. 3-4 bin yıl önce Yunanlılar bugünkü Anadolu toprakları için Anatolia' yani 'güneşin doğduğu ülke' diyorlardı. Türklerin buraya gelmesinden sonra Anatolia, Anadolu olarak söylenmeye başlandı. Anadolu’nun 'ana' ile bağlantısı hiçbir tarihi belgede ve hatta söylentilerde yoktur. Sadece Kırmızı Ebe hikayesi biraz da zorlama ile 'ana' bağlantısı kurmaya çalışmıştır.”

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