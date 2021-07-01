Can Ataklı: Demek ki Peker’in söylediği her şey doğru

Korkusuz yazarı Can Ataklı, AKP'nin organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarını yalanlamamasını örnek göstererek “Demek ki Peker’in söylediği her şey doğru” dedi.

Can Ataklı, bugünkü köşe yazısında Sedat Peker’in 2 Mayıs tarihinden bu yana 10 adet uzun video yayınladığını, birkaç telefon görüşmesi paylaştığını, sosyal medyadan bazı mesajlar paylaştığını hatırlattı.

Ataklı, yazısında Peker’in iddialarından bazılarını hatırlattı:

– Mehmet Ağar, Yalıkavak Marina’ya çöktü, çünkü uyuşturucu ticareti yapıyor.

– Venezuela ile Türkiye arasında uyuşturucu trafiği var. Bu trafikte eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu başrolde.

– Süleyman Soylu’nun oğlu üzerinden pek çok yasa dışı operasyon yapıldı, yapılıyor.

– Amerika’da kara para aklama suçundan aranan ve Türkiye’de de tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, bir anda önce tahliye edildi sonra pasaportu iade edildi. Bunları sağlayan yargı mensubu, Adalet Bakan Yardımcılığı’na getirildi.

– Süleyman Soylu, Sezgin Baran Korkmaz’ı aynı gün iki kez makamına çağırarak İnan Kıraç’tan alacağı olan 40 milyon dolardan vazgeçmesini sonra da hemen yurt dışına kaçmasını söyledi. Korkmaz ertesi gün yasal yollardan yurt dışına çıktı.

– Sezgin Baran Korkmaz, çok sayıda gazeteci, iş insanı, siyasetçi, polis ve yargı mensubuna milyonlarca dolar rüşvet verdi.

– Ankara’da devlet içindeki bir “klik” Sezgin Baran Korkmaz’ı kurtarmak için 10 milyon Euro istedi, bunun için gazeteci Veyis Ateş aracılık yaptı.

– İnternet sitesi olan Hadi Özışık, Soylu ile Peker arasında arabuluculuk yapmaya soyundu.

– AKP’ye çok yakın olduğu bilinen iş insanı Cihan Ekşioğlu, İsrail’den 3 milyon dolara aldığı istihbarat cihazını, devlete 50 milyon dolara sattı.

– Aynı kişi, Soylu ile ortak biçimde bazı kişilere “FETÖ’cülükten dosyan var, temizlemek için bedelini öde” diyerek çok yüklü miktarlarda para aldılar. Vermeyenlerin de şirketlerine çöktüler.

“Her biri dehşet” iddiaların iktidar tarafından hiçbir şekilde yanıtlanmadığını aktaran Ataklı, Katar ile yapılan tıp eğitimi protokolüne ilişkin medyada yer alan haberlere karşın ayağa kalktığını belirttiği iktidar için şunları söyledi:

İki gündür saray medyası, 'Muhalefet yalan üreterek algı yaratmaya çalışıyor, bunu darbelerden önce de yapmıştı' başlıkları atıyor. Bir anlamda 'darbe hazırlanıyor' havası yayıyor. Velev ki Kılıçdaroğlu hata yapmadı da yalan söyledi. O halde AKP’nin yalana hiç tahammülü yok ve anında tepki gösteriyor.

Çok güzel. Şimdi diğer olaya bakalım. Yalana hiç tahammülü olmayan iktidar ve çevresi, Sedat Peker’in açıklamalarına tek satır bile yalanlama yapmıyor. Yani? Çok açık değil mi? Peker’in söylediği her şey doğru…"

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