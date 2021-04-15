Can Ataklı: Darbe soruşturmasına beni de tanık diye yazmışlar; işin altından yine A Haber çıktı

Korkusuz yazarı Can Ataklı, bugünkü yazısında Montrö bildirisi yayımlayan 103 emekli amiralle ilgili açılan davaya tanık olarak yazıldığını söyledi.

Ataklı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan aranarak, "Darbe direkten dönmüş!" başlıklı YouTube videosu nedeniyle tanık sıfatıyla ifadesinin alınmasının istendiğini ifade etti. "Anladığım kadarıyla amirallerle ilgili açılan davaya beni de tanık yazmışlar" diyen Ataklı, yazısının devamında söz konusu durumla ilgili, "İşin altından yine Ahaber çıktı. Yine aynı rezillik" dedi.



YouTube'taki konuşmasında ifade ettiği, "Bu arada aldığım bazı bilgilere göre bizim bilmediğimiz bir darbe girişimi bile olmuş olabilir" sözlerinin cımbızlanarak, "Can Ataklı itirafçı oldu, amirallerin darbe için işaret fişeği attığını söyledi" şeklinde Ahaber tarafından haber yapıldığını belirten Ataklı, "Dün darbeci dediler. AKP’lileri ve yancılarını saldılar üzerime. Bugün amiralleri ihbar ettiğimi söyleyip muhalif olanların beni lanetlemesine çabalıyorlar. Artık sıkıldım. Yaptığım konuşma ortada. Herkes dilediği an izleyebilir. Yetti ama bu ahlaksızlık" diye tepki gösterdi.

Can Ataklı yazısında şunları kaydetti:

Savcıya "Bilginiz olsun diye ifademde neler söyleyeceğimi hemen aktarabilir miyim?" diye sordum. Olumlu karşılık verince şunu anlattım;

"Söz konusu video 12 dakika 32 saniyelik, benim iki gün arayla Youtube kanalımdan paylaştığım bir sohbet. Bu konuşmamda iktidarın darbe paranoyasının gerçek olabileceğini anlattım. Bizim bilmediğimiz şeylerin olabileceğini, Erdoğan’ın çok sıkı korunmasının, bulunduğu yerlerde ağır silahlar ve uçaksavarların da bulunmasının bu düşüncemi pekiştirdiğini gözlemlediğimi söyledim."

Gelelim işin bana göre komik tarafına.Yine her zaman olduğu gibi birileri savcılığa benim bir cümlemi cımbızlayarak ihbarda bulunmuş. Konuşmamdaki, "Bu arada aldığım bazı bilgilere göre bizim bilmediğimiz bir darbe girişimi bile olmuş olabilir" demiştim. Anladığım kadarıyla birileri savcıya sadece bu bilgiyi vermiş. Çünkü ben "12 dakika 32 saniyelik konuşma" deyince savcı şaşırdı ve "Bende o kadarı yok, bir bölüm var" dedi.

Ben de "Konuşmam açık alanda duruyor arzu ederseniz tamamını izleyin" dedim. Telefonu kapattıktan sonra gerçeği anladım. Onu da diğer yazımda anlatıyorum;

Emekli amirallerin bildirisi ile ilgili soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın beni "tanık sıfatıyla" aramasından sonra kendi kendime "Bu ne cevvaliyet acaba kim izledi de bu kanıya varıp savcıya haber verdi" diye düşündüm. Çünkü bu ana kadar sohbeti izleyenlerin hiçbirinden bu tür bir yorum ya da değerlendirme almadım. (YouTube’un iyiliği herşeyi net olarak görebiliyorsunuz) Ama çok kısa sonra gerçeği öğrendim.

İşin altından yine ahaber çıktı. Yine aynı rezillik. Önceki gün kendi YouTube kanalıma bir sohbet yükledim. Burada iktidarın darbe paranoyasının gerçek de olabileceğini, çünkü ellerinde çok bilgi olduğunu, bir şeylerden korktuklarını sezdiğimi anlattım. 12 dakikalık bu konuşma içinden yine toplamı 1 dakikayı bile bulmayan iki, üç ayrı yerden cımbızlama yöntemi ile cümleler seçmişler ve “Can Ataklı itirafçı oldu, amirallerin darbe için işaret fişeği attığını söyledi” diye de haber yapmışlar.

Dün darbeci dediler. AKP’lileri ve yancılarını saldılar üzerime. Bugün amiralleri ihbar ettiğimi söyleyip muhalif olanların beni lanetlemesine çabalıyorlar. Artık sıkıldım. Yaptığım konuşma ortada. Herkes dilediği an izleyebilir. Yetti ama bu ahlaksızlık.

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