Can Ataklı’dan “TSK’dan ihraç edilen askerler” yorumu: Bu kararı veren komutanların başına yakında bir iş gelirse hiç şaşırmam

TSK bünyesinde Libya’da görevlendirilen 56 uzman çavuş, komutanlarını kendilerine mobbing yapmakla suçladı, CİMER’e şikâyette bulundu. Görevlerine son verilen askerlerin sözleşmeleri feshedildi. Korkusuz yazarı Can Ataklı, söz konusu durumla ilgili olarak, “Ordu yönetimi gereğini yerine getirmiş. Ama bunu yaparken Erdoğan’dan ilk kez hiç korkmamış olmaları çok dikkatimi çekti” diye yazdı.

Ataklı yazısında ayrıca şunları kaydetti:

“Bravo vallahi. Ama yine de temkinli olmakta yarar var, bu kararı veren komutanların başına yakında bir iş gelirse hiç şaşırmam.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - Libya'da görevli 56 asker TSK'dan ihraç edildi