Can Ataklı’dan Bahçeli’ye çağrı: Afganistan’dan çekilmenin Anadolu’yu tehlikeye neden atacağını açıklamalı

Korkusuz yazarı Can Ataklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türkiye’nin Afganistan politikasına ilişkin yaptığı açıklamayı eleştirdi. Bahçeli’nin, “Afganistan’dan dönmek demek Anadolu coğrafyasını tehlikeye atmak demektir” ifadesine dikkati çeken Ataklı, MHP liderine “Afganistan’dan çekilmenin Anadolu’yu tehlikeye neden atacağını açıklamalı” çağrısında bulundu.

Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı Afganistan açıklamasında, “Afganistan’a yüz çevirmek, tarihin ve coğrafyanın gerçekleriyle terstir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın teklif ve temennileri ya cehaletinin ya da cüretkar korkaklığının sonucudur. Afganistan’dan dönmek demek Anadolu coğrafyasını tehlikeye atmak demektir. Kılıçdaroğlu’nun aklı da, anlayışı da, siyaset kavrayışı da bunu idrak etmeye kafi değildir” ifadelerini kullanmıştı.

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Ataklı bugünkü yazısında Bahçeli’ye tepki gösterdi. Ataklı şöyle yazdı:

Saray iktidarı hayli zamandır nereye asker gönderse ve bu eleştirilse hep aynı bahaneyi öne sürüyor: “Buralarda olmamız ülkemizin güvenliği içindir, eğer buraları terk edersek ülkemiz tehlikeye girer.” Neden?

Bilmiyorlar ki cevap versinler. Aslında farkında olmadan “emperyalistçilik” oynamaya kalkıyorlar. Ama laf güzel ve düşük nitelikli beyinleri etkilemekte bire bir. Beyni yıkanmış kitleler “süper güç, dünya lideri, her yerde varız” türü sloganlara bayılır. Ama gerçek bu değil tabii. Şimdi, Bahçeli’ye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Afganistan’dan çekilmenin Anadolu’yu tehlikeye neden atacağını açıklamalı. Afganistan’daki askerlerimiz oradan Türkiye’yi nasıl koruyorlar? Geri döndüklerinde ne olacak?

Bahçeli’nin buna mantıklı cevabı olduğunu sanmıyorum, ama şunu aklı başında herkes biliyor ki, asıl Afganistan’da olmak Türkiye’nin güvenliğini tehlikeye sokacaktır. Hele Taliban ile anlaşmak Türkiye’nin felaketi olur. Zaten Türkiye Cumhuriyeti ilkelerinin neredeyse tamamını yok ettiler, Afgan olayı ile ülkemiz tamamen ilkel bir görünüm kazanacaktır.

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