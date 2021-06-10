Can Ataklı: Damat bey Kısıklı’daki korumalı ve genellikle AKP’lilerin oturduğu bir lüks siteye taşınmış

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın evini taşıdığını yazdı.

Daha önceki bir yazısında Albayrak’ın oturduğu yer için ifade ettiği, “Tümüyle AKP’lilerin oturduğu bir site, üst kat komşusu İçişleri eski Bakanı, 17-25 Aralık kahramanlarından Muammer Güler” sözlerini hatırlatan Ataklı, “Damat beyin Şile yolu üzerindeki evinden, Kısıklı’daki yine korumalı ve genellikle AKP’lilerin oturduğu bir lüks siteye taşındığını öğrendim” dedi.

“Berat Albayrak’ın eski oturduğu sitedeki evi bir apartman dairesiydi. Yeni taşındığı sitedeki evi ise havuzlu bir villa” diyen Ataklı devamında da, “Bu arada mahrem dedikodulara meraklı olanlar için de belirteyim, Berat Albayrak bakanlığı bırakıp kayıplara karıştığı günden beri eşi ve çocuklarıyla beraber. Şimdi taşındığı villaya da birlikte yerleştiler. Bu olaydan bir ayrılık çıkarmaya çalışanların da haberi olsun istedim” ifadelerini kullandı.

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