Can Ataklı: Cemaatin yerini Maarif Vakfı alıyor

Sözcü yazarı Can Ataklı, Fetullah Gülen cemaatinin eğitim alanında faliyet gösterdiği için güçlendiğini savunarak, 'dini cemaatin' yalnızca dindar çevrelerde, tarikatlar aleminde ilgi görmediğini öte yandan laik yaşam biçimini benimseyen Atatürkçü, cumhuriyetçi kesimlerden de fazlasıyla ilgi gördüğünü kaydetti. Ataklı, "Şimdi cemaatin yurtdışındaki okulları da birer birer aile vakfı gibi yönetilen fiilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bağlı olan Maarif Vakfı'na geçiriliyor" dedi.

Can Ataklı, Gülen cemaatinin 1990'lı yılların başından itibaren yükselen 'Siyasal İslamcı akımdan' etkilenen ve endişelenen sol, laik, cumhuriyetçi, Atatürkçü kesimlerin 'Biz de Müslümanız' savunmasını yapabilmelerini sağlayan bir araç olduğunu kaydederek şu noktalara dikkati çekti: "Çünkü bu cemaat kendi içinde 'katı şeriatçı' bir yapı oluşturmasına karşın, dışarıya 'dini yobazlık olarak algılamayan, eğitime, bilime önem veren' bir portre çizdi.Gülen cemaati, bunu eğitime önem vererek, daha doğrusu, aslında hayli pahalı okullar ve dershaneler açarak başardı.Bu okulların hepsinde 'Atatürk köşeleri!' vardı. Öğrencilere dini baskı! yapılmıyordu. Sonuçta kısa bir süre içinde Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde 1000'e yakın okul açıldı. Bu okullara laik, Atatürkçü kesimden yüzlerce ziyaretçi götürüldü. Dilimizde tüy bitti ama anlatamadık. AKP de bundan yararlandı. Cemaati yanına aldı, güçlendi, palazlandı, cemaatin yurtdışında yetişmiş, teknolojiyi bir robot düzeyinde becerebilen müritlerini her türlü pis işte kullanarak Türkiye'ye dönüştürmeyi başardı ve 'tek adam rejimine' kadar getirdi işi.Sonunda para paylaşımında sorun çıkınca devlet gücü kullanılarak cemaat tasfiyeedildi, malına, mülküne, parasına el konuldu.

55 ülkedeki 164 cemaat okulu Maarif Vakfı'na geçmiş

Şimdi cemaatin yurtdışındaki okulları da birer birer aile vakfı gibi yönetilen fiilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bağlı olan Maarif Vakfı'na geçiriliyor. 55 ülkedeki 164 cemaat okulu halen Maarif Vakfı'na geçmiş durumda. Tabii bu devletin maddi gücüyle sağlanıyor. Sayının daha da artacağı belirtiliyor. Gülen cemaatinin eğitimle çok yükseldiğini gören Erdoğan aynı yoldan geçiyor. Eski cemaatin yerini bu kez tamamen Erdoğan'a bağlı bir başka cemaat alıyor.Yakında “Türkçe Olimpiyatları’nı” da yaparlarsa hiç şaşırmam."

Can Ataklı'nın "Cemaatin yerini Maarif Vakfı alıyor" başlığıyla( 27 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz