Can Ataklı: Bu polis bir konuşursa, neler olur neler…

Korkusuz yazarı Can Ataklı, geçmişte “uyuşturucu ile mücadele” kapsamında bir vali tarafından ödüllendirilen polisin aracından 24 kilodan fazla eroin çıkmasıyla ilgili yazdı. Ataklı, “Bu operasyondan Soylu’nun haberi var mıydı?” diye sordu.

“Geçen hafta pek alışılmadık bir olay yaşandı” diyen Ataklı, bu olayı şöyle anlattı: "Bir polis, arabasında 24 kilo 600 gram eroinle yakalandı. Cumhur Acarca isimli bu polisin yakalanması da tıpkı polisiye filmlerdeki gibi oldu. Konya Narkotik Bürosu, kente ciddi miktarda eroin getirileceği yönünde ihbar almış. Bunun üzerine Adana-Konya yolu üzerinde sıradan bir güvenlik denetimi süsü verilmiş arama noktası oluşturulmuş. Cumhur Acarca’nın içinde olduğu araç bu noktaya geldiğinde, polis olduğunu belirtmesine rağmen aracın aranacağı söylenmiş. Acarca bunun üzerine aracını kontrol noktasındaki polislerin üzerine sürerek kaçmaya başlamış. 60 kilometre süren uzun kovalamaca sonunda Cumhur Acarca’nın otomobili başka bir araca çarpınca durmuş. Araçta yapılan aramada 24 kilo 600 gram eroin bulunmuş."

"Bu polis daha önce uyuşturucu çetelerine karşı verdiği başarılı mücadele nedeniyle Adana Valisi tarafından ödüllendirilmiş"

Eroinin sıradan bir uyuşturucu olmadığını, piyasa değeri ve tehlikesinin diğer uyuşturuculara oranla daha fazla olduğuna dikkati çeken Ataklı, şöyle devam etti:

"Uzmanlar yakalanan miktarın piyasa değerinin 1.5 milyon lira olduğunu belirtiyor. İşe bakın ki bu polis daha önce uyuşturucu çetelerine karşı verdiği başarılı mücadele nedeniyle Adana Valisi tarafından ödüllendirilmiş. Şimdi gelelim işin can alıcı noktasına. Uyuşturucu operasyonlarında her zaman polisler yakalanmaz. Eğer bir polis yüklü miktarda eroinle yakalanmışsa, bu kişi sadece sıradan bir taşıyıcı olmaz. Sırf para için hiç tanımadığı bir 'uyuşturucu baronunun' malını taşımaz. En azından o malın gerçek sahibini biliyordur ve zaten polis olduğu için de kendisine büyük güven duyulmuş demektir.

Bu nedenle yapılacak sorgusundan sonra hiç umulmayan kişilere ulaşılabilir. Ayrıca bu operasyonun tesadüf olduğunu da kimse sanmamalı. Hiçbir polis, bir kontrol noktasında polis olduğunu beyan eden birinin ısrarla aracını aramaya kalkmaz. Mutlaka Konya’ya giden eroinin o araçta olduğu biliniyordu. Hatta belki kime kadar uzanacağı bile biliniyordur."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu operasyondan haberi olup olmadığını soran Ataklı, yazısının ilgili kısmı şöyle tamamladı:

"Hatta Konya Emniyet Müdürü, Konya Valisi bunu biliyor muydu yoksa Narkotik Büro kendi başına mı yaptı. Öyle hissediyorum ki bu operasyonun arkasından çok şeyler çıkacak."

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