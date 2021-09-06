Can Ataklı: Abdullah Gül, Erdoğan’ın önerilerine sıcak bakmıyor

Korkusuz yazarı Can Ataklı, daha önce köşesinde yazdığı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştüğü ve “Yeniden parlamenter sisteme dönelim, sen partimizin cumhurbaşkanı adayı ol, ben de partimin başında seçime gireyim" dediği iddiasını hatırlatarak yeni değerlendirmelerde bulundu.

Gül'e çok yakın bir ismin kendisine söz konusu görüşmeyi yalanladığı belirten Ataklı, "Anlattıkları aslında görüşmeyi doğruluyordu" kanaatini aktardı. "Çünkü 'Görüşme olmadı' diyerek anlattıkları aslında görüşmenin içeriği niteliğindeydi. O zaman saray medyasının neden harekete geçerek haberi doğrulatma olanakları çok geniş olduğu halde bunu yapmayıp bana saldırmalarını da anlamış oldum" diyen Ataklı devamında şunları kaydetti:

"Türkiye’nin gittiği yolu görüyor, bu yolda kendisine çok büyük sorumluluklar düşecektir, bu nedenle biraz bekliyordur"

"Gül’ün yakını 'Abdullah Bey asla Erdoğan ile bir işbirliği yapmaz' dedi. Sonra ekledi; 'Sizin söylediğiniz gibi Abdullah Bey’in hesap sorulmaması için söz vermesi de mümkün değil.' Hem şaşırtarak hem de ilgiyle dinledim Abdullah Gül’ün çok yakını olan ismi. Örneğin Gül’ün 'Çankaya noteri' sözünden müthiş rahatsız olduğunu anlattı. 'Asla noter gibi davranmadı zaten' dedi 'Kanunları veto etmemiş olabilir ama birçok kanunu çıkmadan önce ilgilileri uyarıp düzeltmeler yapılmasını sağladı.'

Doğal olarak 'Anladığım kadarıyla Gül rahatsız, niye kendisi ortaya çıkmıyor? Ayrıca Türkiye’de siyasete damga vurmuş bir ismin bu kadar suskun ve pasif kalması neden?' diye sordum. Gül’ün yakını 'Bazen ben de şaşırıyorum buna, ama anladığım kadarıyla şu anda ortak noktası olmak istemiyor. Türkiye’nin gittiği yolu görüyor, bana göre bu yolda kendisine çok büyük sorumluluklar düşecektir, bu nedenle biraz bekliyordur' yorumunu yaptı.

Benim bu sohbetten çıkardığım 4 sonuç şu:

Gül Erdoğan’la birlikte yürümeyecek.

Gül Erdoğan’a destek vermeyecek.

Gül Erdoğan’ın yargı önüne çıkarılmaması için bir çaba harcamayacak.

Gül Erdoğan’ın gitmesinden sonra sahaya çıkacak."

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