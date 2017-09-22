T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çamurluğa kafası sıkıştıran koyunu itfaiye kurtardı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Babadağ İlçesi'nde, kafasını bir cipin çamurluk kısmına sıkıştıran koyun, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı

22 Eylül 2017 15:24

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Babadağ İlçesi\'nde, kafasını bir cipin çamurluk kısmına sıkıştıran koyun, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.
Babadağ\'ın Karabebek Bağı Mevkii\'nde otlayan bir koyun, kafasını bir cipin çamurluğu ile tekerleğinin arasına sıkıştırdı. Koyunun sahibi kendi imkanlarıyla hayvanını kurtaramayınca, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Babadağ Şubesi ekipleri, kriko yardımıyla çamurluk kısmını genişleterek koyunu kurtarıp, sahibine teslim etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz TOKATDENİZLİ DHA DENİZLİ BabadağBabadağ Karabebek Bağı MevkiiKoyununDenizli Büyükşehir BelediyesiDaire Başkanlığı BabadağFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24