Çamurluğa kafası sıkıştıran koyunu itfaiye kurtardı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Babadağ İlçesi\'nde, kafasını bir cipin çamurluk kısmına sıkıştıran koyun, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.

Babadağ\'ın Karabebek Bağı Mevkii\'nde otlayan bir koyun, kafasını bir cipin çamurluğu ile tekerleğinin arasına sıkıştırdı. Koyunun sahibi kendi imkanlarıyla hayvanını kurtaramayınca, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Babadağ Şubesi ekipleri, kriko yardımıyla çamurluk kısmını genişleterek koyunu kurtarıp, sahibine teslim etti.

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