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Sarıgül, TDH'nin Karşıyaka İktidara Hazırlık Merkezini açtı. Zübeyde Hanım'ın kabrinin başında yapılan törenden sonra Mustafa Sarıgül ve beraberindekiler Karşıyaka Çarşısı'ndan yürüyerek, açılışı yapılacak binaya geldiler. Kalabalıkta bulunanlardan bazıları CHP Karşıyaka ilçe merkezinin önünden geçerken ıslık çalarak, protesto eylemi yaptı. Özgür Hınıslı isimli bir kişi, Sarıgül'e doğru hamle yapmak isteyince kısa süreli arbede yaşandı. TDH gönüllüleri tarafından tartaklanan Hınıslı, Sarıgül'e soru sormak istediğini söyledi.Otobüsün üzerinden kalabalığa hitap eden Sarıgül, Türkiye Cumhuriyeti'nin ahlâki, kültürel değerlerini koruyacaklarını söyledi.Bazı kesimlerin, Türkiye Değişim Hareketi'nden korkmaya başladığını belirten Sarıgül, ''Bu enerjiyi, bu başarıyı kıskanan hasetler, fesatlar, münafıklar ve şer güçleri kendi bataklıklarını, çamurlarını bize bulaştırmak istiyorlar, ama şunu bilsinler ki Türkiye Değişim Hareketi özüne, töresine, geleneklerine, inançlarına bağlı, saygı duyan harekettir. Ne zaman bize bulaşmaya başlarlarsa anlayın ki iktidara doğru 'bismillah' diyerek emin adımlarla ilerliyoruz. Biz incinsek de incitmeme felsefesini baş tacı ettik. Biz insanlara sadece çiçek atarız, sadece sevgi tohumları atarız. Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. TDH'ye gönül veren herkese sesleniyorum, lütfen büyük düşün, 'Küçük olsun, benim olsun' mantığı bizim mantığımız değildir'' diye konuştu.Parti içinde tam demokrasiyi sağlayacaklarını söyleyen Sarıgül, milletvekili adaylarını ön seçimle sandıkta belirleyeceklerini bildirdi.Sarıgül, açılışını yaptığı merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.