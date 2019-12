'Çamurda çalıştım, kazanacağım dedim'

T24 - 20. Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda bayanlar 100 metre engellide 12.63’lük derecesiyle Türkiye rekoru kıran ve altın madalya kazanarak bir ilki gerçekleştiren Nevin Yanıt, gözünü olimpiyatlara çevirdi.



Nevin, “Gece geç yatmama rağmen uyuyamadım ve sabah da çok erken kalktım. Hâlâ ‘Avrupa Şampiyonu muyum?’ diye kendime soruyorum. İnanamıyorum” diye konuştu.



Yarışma öncesinde otelden çıkarken, “Başaracağım, ben birinci olacağım ve bu odaya birinci olarak döneceğim” diye bir yerlere yazmak istediğini, ancak daha sonra bundan vazgeçtiğini anlatan Nevin, “Nasıl olsa beynimde yazılı dedim. Odaya geldiğimde; Gerçekten yaptım mı yoksa, ben uyanacağım ve tekrar yarışa mı gideceğim diye düşündüm. Ama odaya ilk girdiğimde ‘evet başardım’ dedim” ifadelerini kullandı.



Sabah kalkar kalkmaz hemen telefona sarılıp ailesi ve en yakın arkadaşıyla konuştuğunu ifade eden Nevin, “Ailem zaten uyumamış, kutlama yapmış. Babam kendini tutamamış, elbisesiyle havuza atlamış. Şimdi de ‘Karşılamayı nasıl yapalım’ diye soruyorlar” diyerek, duygularını dile getirdi.





‘Çamurda çalıştım’



24 yaşındaki milli atlet, ancak madalyayı aldıktan sonra her şeyin farkına varacağını tahmin ederken, sözlerine şöyle devam etti:



“Çok farklı bir duygu aslında. O kadar çok çalıştım, o kadar çok emek verdim ki, aslında hep inandım ve inanarak antrenman yaptım. Cüneyt hoca bana hep ‘Herkes çalışıyor ama en çok isteyen bu madalyayı alacak’ diyordu. Ben de hep ‘en çok ben istiyorum’ diyordum. Piste çıktığımda da ‘ben alacağım’ dedim. Barcelona’ya geldiğimden beri de ‘bu madalya beni’ diyordum.”



Altın madalyaya her şeyden çok inandığını ve her şekilde rakiplerini geçmeye konsantre olduğunu belirten Nevin, “Kafa olarak kendimi her şeye hazırlamıştım. Ben zaten Mersin’de yağmurun altında çamurda antrenman yaptım. Çimde bile koştum. ‘Beni hiçbir şey etkilemeyecek, yağmur da yağsa bu yarışı kazanacağım’ dedim” diye konuştu.



Avrupa şampiyonluğunu ’emeğin karşılığı” diye gören Nevin, aynı şekilde dünya şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğunu da kazanmaya inancının tam olduğunu vurguladı. Milli atlet, “Evet söylüyorum, Olimpiyatlarda altın madalya benim olacak” diye yineledi.





‘12.37 neden olmasın’



“Avrupa’nın en iyisiyim ve bunun için çok daha çalışmalıyım” diyerek bundan sonra antrenmanlara çıkacağını söyleyen Nevin, gelecek için de şu sözlerle iddiaları konuştu:

“Bir şansızlık olmadığı sürece ben kendime inanıyorum ve güveniyorum. Bunu başardım sonuçta, neden bunu dünya şampiyonasında da yapmayım ki? 12.63 olimpiyatlarda madalya alan bir derece. Ben bunun daha altına inebilirim. 12.37 olan olimpiyat rekoru kırmak, neden olmasın?”





Bol ‘Yanıt’lı mutluluk!



Nevin Yanıt’ın Barcelona’daki şampiyonluğu, Mersin’de bulunan Yanıt ailesini de sevince boğdu.



Baba Nazım Yanıt, “Bu mutluluğu şimdiye kadar hiç yaşamadım, kızımla gurur duyuyorum” dedi. Anne Semra Yanıt ise, şu anda anlatılamayacak bir mutluluk yaşadığını ifade ederek, “Emeğinin karşılığını aldığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok çalıştı. Bu sonucu bekliyorduk. Umarım bundan sonra futbol dışındaki diğer spor branşlarına da gereken değer verilir” ifadesini kullandı.

Şampiyon atlet Nevin Yanıt’ın ağabeyi Cem Yanıt da, çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



“Daha önce de başarıları vardı ama bu bambaşka bir şey. Kardeşim gerçekten çok çalıştı, hak ettiği bir başarı elde etti.”





Alex de kutladı



Fenerbahçe kaptanı Alex de, Nevin’in kazandığı başarıyı ilk kutlayan isimlerden biri oldu. Sarı-lacivertli oyuncu, sosyal paylaşım ağı twitter’daki hesabında, “Nevin Yanıt Avrupa Şampiyonu. Tebrikler. Ben çok mutluyum senin için” ifadelerini kullandı.





Saçlarını Alemitu yaptı



Kırmızı-beyazlı ojeler, ay-yıldızlı kolye ve küpelerle yarışan Nevin, “Belki kimse benim ne yapacağımın farkında değildi ama ben ne yapabileceğimi biliyordum. Orada gücünü kullanan benim. Yarışa hazırlanan benim. Ben her şeyimi hazırlamıştım. Küpelerimi çok önceden almıştım. Yarışta ‘ay yıldız olacak’ dedim. Öyle olması gerekiyordu. Saçım da yapılıydı, hatta saçımı Alemitu yaptı. Beni hazırladı” dedi.





Süreyya Ayhan tebrik etti



Avrupa Şampiyonası’nda 1500 metre bayanlarda altın madalya kazanarak bir ilki gerçekleştiren eski atlet Süreyya Ayhan ve antrenör Yücel Kop’un telefon ederek, Nevin’i tebrik ettikleri öğrenildi. Genç atletin, Ayhan’ın bu jesti karşısında çok duygulandığı bildirildi.





‘Bu altın beni değiştirme’



Bundan sonrası için çok daha dikkatli olması gerektiğini, “yediği yemeğe ve bastığı yere daha özen göstereceğini” kaydeden Nevin, “Altın madalyanın özel ve profesyonel hayatında değişiklik yapmasına izin vermeyeceğinin altını çizerek, “Hep aynı Nevin kalacağım” diyen başarılı atlet, “Ben başardım bitti. O orada kaldı. Medyatik olmaktan korkmuyorum. Sadece ona dikkat etmek lazım, kendimi biliyorum” diye konuştu.