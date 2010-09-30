-ÇAMUR ALTINDAKİLER İÇİN UMUT KALMADI BOGOTA (A.A) - 29.09.2010 - Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, pazartesi akşam saatlerinde çamurun yuttuğu 30 kişi için umut kalmadığı bildirildi. Olayın meydana geldiği Kolombiya'nın kuzeybatısında bulunan Antioquia bölgesinin yerel yetkilileri yaptıkları açıklamada, yaklaşık 100 bin metreküp çamura gömülen 30 kişinin sağ kurtulma şansının olmadığını belirttiler. Antioquia Vali Sözcüsü Jorge Humberto Moreno Salazar, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Hiç umut kalmadı, çünkü facianın meydana gelmesinden bu yana saatler geçti, tonlarca taş insanların üstüne yığılmış, gömülenlerden hiçbirini canlı bulmak mümkün değil" dedi. Aşırı yağışların devam ettiği bölgede toprak kayma riski bulunduğunu söyleyen Salazar, 200 kurtarma görevlisinin araştırmalarını çok dikkatle sürdürdüğünü ifade etti. Yağmurlardan dolayı, arazinin çok istikrasız olduğunu belirten Salazar, "Bu sefer de kurtarma görevlilerini kaybetmek istemediğimiz için bütün önlemleri aldık" şeklinde konuştu. Toprak kayması, Kolombiya'nın ikinci önemli kenti Medellin'i ülkenin Pasifik Okyanusu'na bakan sahiline bağlayan Giraldo kasabasının yakınlarında meydana gelmiş ve 30 kişi yola akan 100 bin metreküp çamurun altında kalmıştı. Kolombiya'da, yıl başından bu yana, dağlık bölgeleri etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymalarında yaklaşık 74 kişi hayatını kaybetti.