-Çamur altında kalan araçlar çıkartıldı RİZE (A.A) - 29.09.2011 - Rize'de hafta sonu yaşanan selin ardından Ekrem Orhon Mahallesi'nde belediyeye ait kapalı otoparkın bodrum katında su ve çamur altında kalan araçlar çıkartıldı. Hafta sonu metrekareye 226,6 milimetre ile son 72 yılın en yüksek yağışının düştüğü kentte yaşanan selin ardından sokaklar, caddeler ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları, bodrum katlara dolan suyun tahliyesi ile hasar tespit çalışmaları sürüyor. Belediye ekiplerinin cadde ve sokaklarda yaptığı çalışmaların yanı sıra esnaf da iş yerinin önünü su ile yıkayarak selin etkilerini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bu arada, Ekrem Orhon Mahallesi'nde belediyeye ait otoparkın bodrum katında su ve çamur içinde kalan 32 araç, belediye ekiplerince yapılan temizlik çalışmasının ardından çıkartıldı. Öte yandan, otoparkın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde 24 Eylül Cumartesi günü yağış anında otoparkta araçları bulunan bazı vatandaşların su seviyesinin yükselmeye başlamasıyla araçlarını otoparktan çıkartmaya çalıştıkları görülüyor.