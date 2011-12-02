-Camp Victory Irak'a teslim edildi BAĞDAT (A.A) - 02.12.2011 - Amerikan Irak'taki eski karargahı Camp Victory, Iraklılara teslim edildi. Amerikan ordu sözcüsü Albay Barry Johnson, Irak'ın başkenti Bağdat yakınındaki Victory tesisinin bu sabah imzalanan anlaşmayla Irak hükümetine teslim edildiğini ve artık Irak hükümetinin tam yetkisinde olduğunu ifade etti. Camp Victory, Irak'taki Amerikan ordusunun karargahı ve askeri komuta merkeziydi. Camp Victory'nin bazı kesimleri halihazırda Irak ordusu tarafından kullanılıyor.