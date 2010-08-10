-CAMMU KEŞMİR'DE ÖLÜ SAYISI 177'YE ULAŞTI YENİ DELHİ (A.A) - 10.08.2010 - Hindistan'ın kuzeyindeki Cammu Keşmir eyaletinin dağlık Ladakh bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 177 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de kaybolduğu bildirildi. Hint acil servis yetkililerinden Aami Ali, yaptığı açıklamada, ölenlerin arasında üç Fransız, bir İtalyan ve bir İspanyol turistin bulunduğunu söyledi. Ladakh bölgesinin en büyük kenti Leh'te ve civar köylerde, geçen perşembeyi cumaya bağlayan gecede yaşanan sellerin evleri, yolları, köprüleri ve elektrik şebekelerini yıkıp sürüklediği belirtildi. Polis yetkilisi, kurtarma ekiplerinin, kaybolan yüzlerce kişiye ek olarak yüzlerce kişinin daha çamurların altında gömülü veya çamur selli tarafından sürüklenmiş olmasından endişe ettiğini vurguladı.