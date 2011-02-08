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ÇAMLITEPE'DEKİ YIKIMI KOOPERATİF YAPIYOR İSTANBUL (A.A)

08 Şubat 2011 13:35

-ÇAMLITEPE'DEKİ YIKIMI KOOPERATİF YAPIYOR İSTANBUL (A.A) - 08.02.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer Çamlıtepe Mahallesi'ndeki gecekondu yıkımının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılmadığını bildirdi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu arazinin bir kooperatife ait olduğu, arazi üzerindeki kaçak yapılardan 44'ünün sahibiyle yıkım için kooperatif arasında anlaşma yapıldığı belirtildi.  Kooperatif yetkililerinin anlaşma yapılan evleri boşaltma çalışmalarına başladığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Ancak anlaşma yapmadıkları ileri sürülen diğer yapıların sahipleri, yıkıma karşı çıkmışlardır. Bazı basın yayın organlarında yıkımları İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı iddia edilmiştir. Sarıyer Çamlıtepe Mahallesi'ndeki gecekondu yıkımı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılmamaktadır. Yıkım ilgili kooperatif tarafından yapılmaktadır, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir çalışması veya malzeme desteği yoktur.''

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