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ÇAMLIDERE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI ANKARA (A.A)

26 Ağustos 2010 18:59

-ÇAMLIDERE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI ANKARA (A.A) - 26.08.2010 - Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dağkuzören köyü Elveren Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kontrol altına alındı.  Yangına, Ankara, Çankırı, Ilgaz, Çerkeş, Gerede, Beypazarı, Kızılcahamam ve Eskipazar Orman işletmelerine bağlı arazözler ile yaklaşık 100 orman işçisi müdahale etti. Bu arada, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Karabük, Kızılcahamam ve Çamlıdere belediyeleri de itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Orman Genel Müdürlüğü de söndürme çalışmalarına iş makineleriyle katkıda bulundu. Yaklaşık 150 vatandaş ile Jandarma ekiplerinin de katıldığı yangın söndürme çalışmalarına, Karabük'ten bölgeye sevk edilen bir adet yangın söndürme helikopteri de katıldı. Yetkililer, yangında 5 hektarlık alandaki karaçam ve sarıçam ağaçlarının zarar gördüğünü belirterek, ekiplerin büyük bir özveriyle rüzgara karşı mücadele ettiğini, yoğun çabalar sonrası yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Yangının söndürüldüğü bölgelerde soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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