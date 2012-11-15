Çamlıca'ya cami yarışmasında 1'inci çıkmadı, iki proje 2'nci oldu

Çamlıca Tepesi'ne yapılacak cami için yarışan projeler arasından birinci çıkmadı. Çamlıca Cami Projesi yarışmasında iki proje ikinciliği paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklaya göre, İstanbul’un silüetine ve kent dokusuna uygun, Osmanlı Türk mimarisi üslubunu yansıtacak, gelenekten geleceğe uzanacak ve kentin sembollerinden biri olacak cami için ”Çamlıca yeni silüetinin mimarını arıyor” adıyla düzenlenen yarışmaya, 62 proje başvurusu yapıldı.

Mekansal Planlama Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman’ın jüri başkanlığını yaptığı 7 kişilik heyetin değerlendirdiği projeler, önce 40’a, daha sonra 20’ye düşürüldü.

Kasım ayındaki son değerlendirme toplantısının ardından yarışmanın kazananları belli oldu. Yarışmada, hiçbir proje birinciliğe layık görülmezken, birinciye verilecek 300 bin lira para ödülü sahipsiz kaldı.



İkinciliği iki kişi paylaştı



Yarışmada, iki proje ikinciliğe layık görüldü. Proje sahipleri, toplam 225 bin lira parayla ödüllendirildi. Yarışmada ayrıca 25’er bin lira verilecek 5 mansiyon ödülünün sahipleri de belli oldu.

Jüri tarafından belirlenen camilerden hangisinin yapılacağını ise İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği belirleyecek.



Görüntü kirliliğine kuleli çözüm



Çamlıca Tepesi’nde görüntü kirliliğine neden olan vericilerin de kaldırılması için televizyon ve seyir kulesi yapılmasına karar verilmiş ve 2011’de yarışma düzenlenmişti.

Yarışmayla, Küçük Çamlıca Tepesi üzerine, İstanbul’un siluetine uygun, 340 metre yüksekliğinde kule tasarlanacak.