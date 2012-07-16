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Çamlıca'ya cami için 5 mimardan proje

Avrupa ve Asya kıtasından görülmesi planlanan Çamlıca Camii projesi hızlandırıldı

16 Temmuz 2012 12:29

İstanbul Çamlıca’ya yapılması planlanan cami projesi hızlandırıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, Çamlıca'ya cami için 5 mimarın proje hazırladığını söyledi.
 
Avrupa ve Asya kıtasından görülmesi planlanan Çamlıca Camii projesi hızlandırıldı.

Kahramanmaraş’taki Abdulhamit Han Camii’ni yapan mimar Hacı Mehmet Güner’in ardından 4 ayrı mimar ekibi daha çalışmalara başladı.

Modern dönemin mimari özellikleri taşıyacak olan cami için her ekip ayrı proje hazırlayacak.

Bu projeler ramazandan sonra akademisyen ve din otorileri tarafından oluşturulacak özel bir komisyona sunulacak. Komisyondan hangi proje onay alırsa Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da oluruyla o caminin yapımına başlanacak.

Vatan gazetesinin haberine göre, cami çalışmalarını yakından takip eden Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, yapılacak olan caminin taklit değil, özgün olmasına çok özen gösterdiklerini söyledi.

Kara, “Çamlıca özgün bir yer. Bu özgünlükte, kimseyle yarışmamalı. Ama kendi dönemimize ait bir mimari tarzımız, kendi dönemimizin bir damgası olsun istiyoruz. Yani 2000’li yıllarda Sünni İslam'ın tarifinin olduğu bir cami" dedi.


Bağışlar arasında Ülker var


Projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğünü ama camiyi TOKİ’nin yapmayacağını da kaydeden Kara, “Cami, için dernek kurulacak. Derneği, hayırseverler kuracak. Diğer camilerde olduğu gibi bağışçıları olacak. Bağışçılar arasında Murat Ülker, Mehmet Torun, Abdullah Tivnikli gibi isimler var” şeklinde konuştu.

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