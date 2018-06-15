Çamlıca'daki camide imam, minbere asansörle çıkacak...

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar Çamlıca'da yapılan camiyi gezdi, incelemelerde bulundu. Munyar caminin minberinde asansörle çıkılacağını bunun Türkiye'de başka örneği olmadığını aktardı.

Munyar bugünkü köşesinde Çamlıca'daki caminin asansörüyle ilgili olarak şunları yazdı:

...Mimar Mehmet Güner, Çamlıca Tepesi Camisi turu sırasında minberi işaret etti:

- Caminin boyutuna göre minber de yüksek oldu. İmamın minbere rahat çıkabilmesi için asansör de yaptık.

Minberdeki basamak sayısını merak ettim, Güner’in yardımcısı o anda tek tek çıkarak saydı:

- 48 basamak...

Minberine asansörle çıkılan başka cami olup olmadığını sordum, yanıtladı:

- Bildiğim kadarıyla Türkiye’de yok. Dünyada var mı, çok emin değilim.