Çamlıca'daki cami projesine 47 başvuru

İstanbul'un yeni sembollerinden biri olmaya aday Çamlıca Tepesi'ne inşa edilecek ve bağışlarla yapılacak caminin projesi için Türkiye'nin değişik yerlerinden 47 mimar başvurdu.

İstanbul Cami ve Eğitim-Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Vahap Kanıtoğlu, proje yarışmasının duyurusunu 23 Temmuz'da yaptıklarını ve projelerin teslim süresinin dün sona erdiğini hatırlatarak, proje çalışmalarının kendilerine ulaştığını bildirdi.

Kanıtoğlu, kendilerine 47 mimari projenin ulaştığını belirterek, “92 kişi dosya satın almıştı. 47 tanesi yarışmaya katılmak için proje gönderdi. Seçici kurul, projeleri değerlendirecek. Sonuçları 10 Eylül'den sonra basın toplantısıyla açıklayacağız” dedi.

Yarışmaya Türkiye'nin değişik illerinde cami yapan mimarların büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Kanıtoğlu, “Katılımın yoğun olmasından memnunuz. Verilen süre kısa değilmiş. Daha önce eleştiriler yapılmıştı. Bu işe ilgi gösteren, bu konuya vakıf olan mimarlarımız çalışmalarını projelendirerek bize gönderdi” diye konuştu.

Kanıtoğlu, cami için iş adamı ve vatandaşların bağış yapmaya devam ettiğini belirterek, İstanbul dışından da çok sayıda kişinin bağışta bulunduğunu söyledi.

Osmanlı-Türk mimari üslubunu yansıtacak Verilen bilgiye göre, söz konusu yarışma, İstanbul'un siluetine ve kent dokusuna uygun, Osmanlı-Türk mimari üslubunu yansıtacak, gelenekten geleceğe uzanacak, kültürel gelenek zincirine orijinal yeni bir halka ilave edecek, İstanbul'a değer katacak ve İstanbul'un sembollerinden biri olacak cami projesi tasarlanması amacıyla düzenlendi.

Cami projesi için alanlarında uzman seçici kurul üyelerinden oluşan yarışmada birinciye 300 bin lira, ikinciye 150 bin lira, üçüncüye 75 bin lira, 5 adet de 25 bin liralık mansiyon ödülü verilecek.

Cami, Üsküdar Çamlıca mevkisinde 57 bin 511 metrekarelik alan üzerinde, ibadet ile birlikte eğitim ve sosyal kültürel ihtiyaçların karşılanması hedefi doğrultusunda inşa edilecek. Cemaat kapasitesi avlu dahil 30 bin kişi olarak tasarlanacak cami, yaklaşık 15 bin metrekarelik alan üzerine oturtulacak.

Eğitim ihtiyacının karşılanmasına yönelik 50'şer kişilik 10 derslik, sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik 750 kişilik konferans salonu, 250 kişilik toplantı salonu, kütüphane, sergi salonu ile birlikte tasarımın gerektirdiği mekanlar ile bin kişilik otopark düzenlenecek, gasilhane ve yemekhaneyle birlikte diğer teknik alanlar da cami bünyesinde oluşturulacak.