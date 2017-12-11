Çamlıca'daki 'ağaçlandırılacak alan' diye ayrılan arazi inşaata açıldı; ihale AKP'li meclis üyesine verildi

İstanbul Üsküdar’da Çamlıca eteklerindeki ‘ağaçlandırılacak alan’ olarak ayrılan arazi inşaata açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP’li meclis üyesi Timur Soysal’ın ortağı olduğu şirket 1 milyar 200 bin lirayla söz konusu yere konut ve ticaret alanı yapacak.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geçtiğimiz yıl nisan ayında İstanbul Üsküdar Bulgurlu'da Çamlıca eteklerindeki “ağaçlandırılacak” alanda kalan yeşil alanın imar durumunu değiştirerek “konut ve ticaret” fonksiyonu verdi. Toplam 56 bin metrekarelik arazinin bin metrekaresi ağaçlandırılmak üzere ayrıldı, 48 bin 300 metrekaresi ise inşaat alanı olarak belirlendi. Plan askıya çıktığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li Meclis Üyesi Nezih Küçükerden bir yeşil alanının daha beton yığınına dönüşmesine engel olmak için itiraz etti. Ancak itiraz kabul edilmedi.

Küçükerden: Etik bulmuyorum

Şubat ayında TOKİ, bu alandan elde edilen 41 bin 570 metrekarelik arsayı ihaleye çıkardı. İhalede en yüksek teklif 1 milyar 242 milyon 500 bin lira toplam gelir, 472 milyon 150 bin lira idare payıyla Esta İnşaat ve A Yapı İş Ortaklığı'ndan geldi. Bu şirketlerden A Yapı'nın üç ortağından biri AKP'li İBB Meclis Üyesi Timur Soysal… Yeşil alana yapılacak bu projeye tepki gösteren CHP'li Nezih Küçükerden, “Yaklaşık 1 milyar 250 milyon rant elde edilen projede, bir İBB meclis üyesinin adının geçmesini etik bulmuyorum. Kaldı ki TOKİ Başkanı Ergün Turan'ın 2009-2014 yılları arası İBB'de AKP grup başkan vekilliği yapması da konuyu hassaslaştırıyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘İstanbul'a ihanet ettik' itirafındaki ihanetin bir tanesi de bu olsa gerek” dedi.