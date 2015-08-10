Çamlıca’da 4 Alevi evi işaretlendi, İHD üyesinin evinin önünde şüpheli paket bulundu

İstanbul Çamlıca Kirazlıtepe Mahallesi’nde Alevilere ait evler işaretlendi. Bir evin kapısına bomba süsü verilmiş paket bırakıldı. Paketten tuğla ve saat çıktı.

Birgün’den Hakan Demir’in haberine göre; eşi ve bir çocuğuyla birlikte Çamlıca’nın Kirazlıtepe Mahallesi’nde oturan Ali Ekber Kartal, sabah evinden çıktığında kapı önünde bir paket ve evin kapısının yanında çarpı işareti gördü. Paketi inceleyen Kartal, kabloları görünce polisi aradı. Olay yerine gelerek inceleme yapan polisler, pakette beyaz bir tuğla ve zaman ayarlı süsü verilmek için kullanılmış bir saat bulunduğunu söylediler.

Ali Ekber Kartal, kimseyle şahsi bir husumetinin bulunmadığını, bölgede komşularıyla aralarının iyi olduğunu belirtti. Kartal; “Sabah 7.00 sıralarında bir alarm sesi duydum. Sesin dışarıdan geldiğini fark edince çıkıp baktım ve paketi gördüm. Eşimi uyandırdım, komşuları uyandırdık ve evin işaretlendiğini de fark ettik. Böyle dört ev işaretlenmiş, tamamı Kürt Alevi” şeklinde konuştu.

Emniyete konuyla ilgili ifade verdiğini belirten Kartal, “Ben İHD üyesiyim, demokrat ve Alevi sorununa ilgili bir insanım. Şahsi düşmanım yok. Şüphem kimliğimin hedef alındığı yönünde. Komşularla ilişkimiz çok iyi, zaten çoğu insan burada akraba. Suruç’tan sonra bu tip olaylar arka arkaya gelmeye başladı, bunu da onun küçük de olsa bir halkası olduğunu sanıyorum” dedi.

Kartal, karakoldaki ifade sırasında terörle mücadele polislerinin bazı sorular sorduğunu ve paketin amatörce hazırlandığını söylediklerini belirtti. Polisin verdiği bilgiye göre pakete bomba süsü vermek için inşaat kabloları ve bir saat kullanıldı.

Olay sonrası Alevi derneklerinden çok sayıda yönetici ve Alevi dedesi Ali Soysüren, Çamlıca’ya gelerek Kartal’dan bilgi aldı. Kartal, gerek görmeleri halinde konuyla ilgili basın açıklaması yapacaklarını da kaydetti.