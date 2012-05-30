Çamlıca tepesine tüm İstanbul'dan görülecek cami yapılıyor!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Çamlıca'daki televizyon kulesinin yanında 15 bin metrekare üzerinde bir cami yapacağız. Çamlıca'daki bu dev cami, İstanbul'un her yerinden görülecek şekilde dizayn edildi'' dedi.

Erdoğan, Üsküdar Belediyesi Kandilli Geleneksel El Sanatları Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, gelecek döneme ilişkin projelerden bahsetti. Ataşehir'de yapımı devam eden Mimar Sinan Camisinin bitmek üzere olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu alanda yine 4-5 cami daha yapılıyor. Bunlar da yakında bitecek ama çok daha önemlisi bir de Çamlıca'da başlayacağız. Çamlıca'daki televizyon kulesinin yanında 15 bin metrekare üzerinde bir cami yapacağız. Bunların da proje çalışmaları son safhalarına geldi. Öyle zannediyorum ki 2 ayda dozerler çalışmaya başlar."



'Camlarda farklı yansımalar olacak'



Camilerin altında hat, tezhip bütün bu çalışmalara yönelik imkanlar olacağını kaydeden Erdoğan, "Yani buralar geçmişte nasıl kenarda medrese odaları varsa, bugünkü anlamda yine çalışmalarını mimarlarımız yapıyorlar. Çamlıca'daki bu dev cami, İstanbul 'un her yerinden görülecek şekilde dizayn edildi. İnşallah Üsküdar'ın camlarında artık farklı yansımalar olacak'' diye konuştu. Konuşmasının ardından Başbakan Erdoğan , eşi Emine Erdoğan, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara ve diğer ilgililerle birlikte kurdele keserek, merkezin açılışını gerçekleştirdi. Öte yandan Başbakan Erdoğan , merkezin açılışından önce dışarıda kendisini bekleyen bir grup vatandaşın yanına giderek onları selamladı.