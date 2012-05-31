Çamlıca Tepesi'ne önce cami sonra teleferik yapılacak

Başbakan Erdoğan’ın Çamlıca Tepesi’ne yapılacağını duyurduğu caminin yeri belli oldu. Plan ve projesi henüz olmasa da cami mevcut TV kulesinin hemen yanıbaşında yükselecek. Üsküdar Belediye Başkanı, “Cami alanın sadece yüzde 6’sını kaplayacak” derken, şehir plancıları yeşilin yok edileceğini öne sürdü

Milliyet'in haberine göre, Başbakan Erdoğan’ın Çamlıca Tepesi’ne tüm İstanbul’dan görülecek bir cami yapılacağını açıklaması gözleri Üsküdar Çamlıca’ya çevirdi. Barındırdığı bitki örtüsü ve ağaç dokusuyla İstanbul’un en önemli seyir noktası olan Çamlıca Tepesi‘nde yapılması planlanan cami ne ilçenin ne de anakentin planlarında yer alıyor.

Planların hazırlandığını belirten Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, söz konusu caminin 250 bin metrekarelik rekraasyon alanı içinde yapılacağına dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:

Payitahta bakacak

"Cami 15 bin metrakarelik bir alanda yapılacak. Alanın sadece yüzde 6’sı cami alanı olacak. Geri kalan alanlarda çocuk parkları, yürüyüş parkurları, spor alanları, seyir terası ve sosyal tesisler olacak. Caminin altında ise Nakkaşhane olacak. Burası ebru ve hat sanatının en iyi örneklerinin verildiği bir eğitim merkezi olacak. Ayrıca Marmaray Projesi kapsamında Üsküdar’dan buraya uzanan bir teleferik hattı düşünüyoruz. Projeyle görüntü kirliliği oluşturan TV kuleleri temizlenecek. TRT, İBB ve Ulaştırma Bakanlığı bu alana tek ve modern bir verici kulesi dikerek alanı bu çirkinlikten kurtaracak. Teleferikle Boğaz seyredilecek. Başbakanımızın projeyi 29 Mayıs’ta açıklamasının nedeni İstanbul’un fethiyle ilgili.”

Kentin yeni sembolü olacak

Belediye yetkilileri ise şöyle konuştu:

“Caminin en büyük özelliği payitahta bakması yani Ayasofya ve Sultanahmet camileriyle karşı karşıya olacak olması. İstanbul’un en yüksek tepesinde yapılacak cami kentin yeni sembolü olacak. Yapım öncesi alanda büyük bir hafriyat çalışması yapılacak. Cami yapımı öncesi Çamlıca’daki TRT vericisi dışındaki tüm vericiler kaldırılacak. Böylece Üsküdarlılar için büyük bir sorun olan yüksek radyasyon riski tamamen ortadan kalkacak.”

Bölge sit alanı

Projeye tepki gösteren şehir plancıları ise caminin yapılacağı alanın SİT alanı olmasına dikkat çekti. Şehir plancısı Doç. Dr. Pelin Pınar Özden, İBB’nin geçtiğimiz yıl yapılacak yeni TV kulesi için bir fikir projesi yarışması açtığına dikkat çekti. Bu proje için belediyenin yüz binlerce lira bütçe ayırdığını anlatan Özden, “Yarışmanın şartnamesinde alanda bir camiye ilişkin hiçbir ifade yoktu. Bölge doğal Sit alanı olduğu ve barındırdığı doğal bitki örtüsü nedeniyle hazırlanacak projelerde olabildiğince az betonlaşma isteniyordu. Hatta bunun için otopark alanı bile ayırmadık. Proje kapsamında olmayan bir fonksiyonun oraya getirilmesi kabul edilebilir değil. Böyle bir ihtiyaç olduğunu da hiç zannetmiyorum. Orada her taraf cami dolu” diye konuştu.

Süleymaniye’yle yarış mı?

Bölgenin 1. derece doğal SİT alanı olduğunu belirten Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman ise, “Ortada plan yok proje yok. Sit alanı olduğu için Kurul izni gerekir. Ortada sadece keyfi bir söylem var. Planlama önce ihtiyaçlar dikkate alınır. Orada böyle büyük bir camiye ihtiyaç var mı? Tek istek büyük cami yapmak. Esas amaç burada Süleymaniye ile yarışmak mı diye sormak gerekiyor” dedi.