"Çamlıca kulesinin imtiyazlı bürokratları 5 bin lira maaş alıp, 5 yıldızlı otellerde kalıyor"

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker, Kule Verici Hizmetleri AŞ ile ilgili olarak “Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin her birine aylık 5 bin TL ücret ödenmesine, yönetim kurulu üyeleri genel müdür ve denetim kurulu üyelerinin şirketle ilgili yapmış oldukları tüm harcamaların şirket bütçesinden karşılanmasına, söz konusu harcamalara ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışı uçuşlarda birinci sınıf uçuş hakkının ve 5 yıldız ve üzeri otellerde konaklama hakkının bulunduğuna oybirliğiyle karar verildi" dedi.

Çiğdem Toker'in "Kule’nin imtiyazlı bürokratları: 5 bin TL maaş, 5 yıldızlı otel, 1. sınıf uçuş" başlığıyla yayımlanan (28 Haziran 2017) yazısı şöyle:

Haber, bu ayın başında gazetemizde yayımlandı. Sinan Tartanoğlu imzalı haber, RTÜK’ün, Çamlıca vericilerinin işletme hakkını PTT-EPT ortaklığıyla kurulan Kule Verici Tesisleri İşletim ve Teknolojileri AŞ’ye bıraktığını duyuruyordu. Türkiye genelindeki 800 radyonun kaderini etkileyen bu gelişme ile radyo yayıncılığına dair kamu hak ve yetkiler, bundan böyle özel hukuk statüsüyle kurulmuş bir şirketin yönetiminde olacaktı.

Kule Verici Tesisleri AŞ şirketinin, -dün duyurduğumuz- Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesindeki PTT’nin yeniden yapılandırılması sürecinde planlanan 14 şirketten biri olduğu belirtiliyor.

50 milyon TL sermaye

Ticaret Sicili kayıtları, Kule Verici Hizmetleri AŞ’nin sıradan bir şirket olmadığını belgeliyor. 50 milyon TL sermaye ve yüzde 50’si PTT, yüzde 50’si de EPT Ticaret ve Sanal Mağazacılık AŞ ortaklığı ile geçen mayıs ayında kurulmuş. Özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirket olsa da yönetim kurulunun tamamı, üst düzey bürokratlardan oluşuyor.

Şirket yönetimi, sicil kayıtlarına göre önce şöyle şekillendi: PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, Bakanlık daire başkanı, genel müdür yardımcısı vekili Gündüz Şengül, PTT Hukuk Müşaviri Lale Seyhan Şair, PTT Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Canbolat.

Şirketin 5 Mayıs’ta yaptığı olağanüstü genel kurul kararı 5 Haziran 2017 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı. O kararda Gündüz Şengül’ün yerine görev süresini tamamlamak üzere PTT Genel Müdür Yardımcısı Adil Zembat’ın atanmasına karar veriliyor. Şengül ise Mehmet Koçyiğit ile birlikte denetim kurulu üyesi olarak atanıyor.

-14 Haziran’da yayımlanan kararda ise şirket ile Ulaştırma Bakanlığı arasında Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesinin işletilmesine dair protokolün onaylandığı kayda geçiriliyor. Yine Shen Elektronik (Kurucusu Adnan Şen) Makina adlı şirket ile de sistem kurulmasına dair sözleşme imzalandığı bilgisi var.

Maaş, business, 5 yıldız otel

5 Haziran tarihli olağanüstü yönetim kurulu karar tutanağının 7. maddesinin, adı gibi olağanüstü olduğunu söylemeliyiz:

“Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin her birine aylık 5 bin TL ücret ödenmesine, yönetim kurulu üyeleri genel müdür ve denetim kurulu üyelerinin şirketle ilgili yapmış oldukları tüm harcamaların şirket bütçesinden karşılanmasına, söz konusu harcamalara ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışı uçuşlarda birinci sınıf uçuş hakkının ve 5 yıldız ve üzeri otellerde konaklama hakkının bulunduğuna oybirliğiyle karar verildi.”

Vurgulayalım: Sicil gazetesinde yayımlanacak kadar önemli görünen, 5 yıldızlı otelde kalma hakkı, uçaklarda business uçma, 5 bin TL aylık gibi “haklar” Kule şirket yöneticilerinin, zaten kamu görevlisi olmaları nedeniyle almakta oldukları maaşların üzerine ilave edilen imtiyazlar.

Konusu Çamlıca kulesinin işletilmesi ve radyo yayıncılığı olan bir şirkette, devletin bazı bürokratlarının söz konusu ekstra ayrıcalıkları hak etmelerini sağlayacak, devlet ve millet adına gösterilmiş büyük özverilerin ne olduğunu bilmek, bu toplumun hakkıdır.

Yüz binlerce kamu görevlisi soruşturmasız ihraç edilmiş, vatan savunmasındaki binlerce asker kokmuş yemeklerden zehirlenirken daha da çok.