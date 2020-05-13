İstanbul'da Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kuleden duman yükseldiği görüldü. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken itfaiyenin incelemesi sürüyor.

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında çıkan yangınla ilgili Üsküdar Kaymakamlığı'dan da bir açıklama yapıldı. Açıklamada, ""Bugün saat 09.15 sıralarında Üsküdar ilçemizde yapımı devam eden Çamlıca Kulesinde yangın ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmiştir. Kulenin 17 ve 18. katlarındaki LED aydınlatma ünitelerinden kaynaklanan küçük çaplı yangın, itfaiyenin müdahalesine gerek kalmadan söndürülmüştür" denildi.