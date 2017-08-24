T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çamlıca gişelerinde serbest geçiş başladı

FSM ve 15 Temmuz Şehitleri Köprüleri'nden sonra Çamlıca gişeleri de bu uygulamaya başladı

24 Ağustos 2017 01:55

İstanbul Çamlıca gişelerindeki çalışma bitti. Serbest geçiş uygulaması bu akşam başladı.

İstanbul Çamlıca gişelerinde serbest geçiş sistemi uygulamaya girdi. TEM Otoyolu’nda saat 19.00 itibariyle çift yönlü olarak Serbest Geçiş Sistemi’nde geçişler sağlanmaya başlandı. Bu uygulamayla gişeler devre dışı kaldı.

Sürücüler ise gişelerin kaldırılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Mahmutbey gişeleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün ardından Çamlıca gişelerde de Serbest Geçiş Sistemine geçilmiş olundu.

Serbest Geçiş Sistemi nedir?

HGS etiketi ile OGS cihazını aynı anda okuyabilecek sistemde geçiş ücreti, sürücünün hesabından otomatik düşecek. Sistem, sürücülerin şerit değiştirmeden geçiş yapmalarını sağlayacak.

ETİKETLER

çamlıca gişeleriserbest geçiş sistemi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24