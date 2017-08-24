Çamlıca gişelerinde serbest geçiş başladı

İstanbul Çamlıca gişelerindeki çalışma bitti. Serbest geçiş uygulaması bu akşam başladı.

İstanbul Çamlıca gişelerinde serbest geçiş sistemi uygulamaya girdi. TEM Otoyolu’nda saat 19.00 itibariyle çift yönlü olarak Serbest Geçiş Sistemi’nde geçişler sağlanmaya başlandı. Bu uygulamayla gişeler devre dışı kaldı.

Sürücüler ise gişelerin kaldırılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Mahmutbey gişeleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün ardından Çamlıca gişelerde de Serbest Geçiş Sistemine geçilmiş olundu.

Serbest Geçiş Sistemi nedir?

HGS etiketi ile OGS cihazını aynı anda okuyabilecek sistemde geçiş ücreti, sürücünün hesabından otomatik düşecek. Sistem, sürücülerin şerit değiştirmeden geçiş yapmalarını sağlayacak.