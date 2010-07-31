-ÇAMLIBEL ELEKTRİK'İN SATIŞINA ONAY ANKARA (A.A) - 31.07.2010 - Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş'nin yüzde 100 oranındaki hissesinin satışını onayladı. ÖYK'nın Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş'nin satışının onayına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karar ile Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.nin, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş'deki yüzde 100 oranındaki hissesinin, İhale Komisyonu tarafından yapılan 18 Şubat 2010 tarihli nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda, 258 milyon 500 bin dolar bedelle en yüksek teklifi veren Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye satışını onayladı. Karara göre, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminat İdare lehine irat kaydedilecek, 258 milyon dolar bedelle ikinci teklifi veren Anadolu Doğalgaz Dağıtım A.Ş'ye satılacak. Söz konusu şirketin de yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, Çamlıbel Elektrik Dağıtım, üçüncü ve dördüncü en yüksek teklifi veren şirketlere satılacak.