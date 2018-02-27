Camlarını kaldırım taşlarıyla kırdıkları işyerlerini soyan şüpheliler yakalandı



Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL\'da 11 işyerine girerek hırsızlık yaptıkları öğrenilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin kaldırım taşıyla bir PTT\'nin camını kırarak içeri girmeleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Ümraniye ve Maltepe\'de 7 işyeri ve 4 eve girerek hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüpheliler S.Ş.(27) ile M.T.(26) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerin kapılarını levye ile açtıkları, işyerlerinin ise camlarını kaldırım taşı fırlatarak kırdıkları öğrenildi. Şüphelilerin kaldırım taşıyla camının kırarak bir PTT şubesine girişleri ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin içeri girdikten sonra çekmeceleri açtıkları, burada buldukları bir miktar parayı alarak kaçtıkları görüldü.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler S.Ş. ve M.T. adliyeye sevk edildiler.

(FOTOĞRAF)