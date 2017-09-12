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Camiye halı bağışladı, yargılanmaktan kurtuldu

ADANA, (DHA) -ADANA'da tartıştığı cami imamı Uğur Kocatürk'e hakaret edip vurmaya çalışan Mustafa Karakeçili, uzlaştırma sonucu camiye 2 bin 500 liralık halı bağışlayınca, 2 yıl 9 aya kadar hapis cezası ile yargılanmaktan kurtuldu

12 Eylül 2017 14:20

ADANA, (DHA) -ADANA\'da tartıştığı cami imamı Uğur Kocatürk\'e hakaret edip vurmaya çalışan Mustafa Karakeçili, uzlaştırma sonucu camiye 2 bin 500 liralık halı bağışlayınca, 2 yıl 9 aya kadar hapis cezası ile yargılanmaktan kurtuldu.
Temizlik işçisi Mustafa Karakeçili, iddiaya göre, 15 Mart\'ta oğluna Yüreğir İlçesi Sarıçam Mahallesi\'ndeki Zekiye Düşmez Hal Cami avlusunda bir kişinin tokat atması üzerine, konuyu konuşmak için cami imamı Uğur Kocatürk\'ün yanına gitti. İmamın kolundan tutup çeken Karakeçili, \"Benim oğlumu kimse dövemez, bize kimse karışamaz\" diyerek tepki gösterdi. İmam Kocatürk de, \"Kiminle problemin varsa onunla görüş\" deyince, Karakeçili, hakaret edip yumrukla vurmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma büyümeden önlenirken, cami imanının şikayeti üzerine  Karakeçili hakkında \'hakaret ve yaralamaya teşebbüs\' suçlarından soruşturma başlatıldı.
Suçun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle dosya, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca uzlaştırmacı Soner Yetkin\'e verildi. Olayla ilgili uzlaştırmacı Yetkin\'in görüştüğü imam Uğur Kocatürk, şüphelinin camiye halı yardımı yapması karşılığında uzlaşacağını söyledi. İmamın teklifini kabul eden Mustafa Karakeçili de imamın görev yaptığı camiye 2 bin 500 liralık halı bağışlayarak \'hakaret ve yaralamaya teşebbüs\' suçlarından toplam 2 yıl 9 aya kadar hapis cezası ile yargılanmaktan kurtuldu.  
Cami imamı Uğur Kocatürk, olayın tatlıya bağlanmasının sevindirici olduğunu belirterek, \"İnsanlar sinirli olduklarında yanlış şeyler yapabiliyor. Önemli olan bunların bir daha tekrar edilmemesi ve yapanların affedilmesi. Biz de uzlaşma sağlayarak hem dava görülmeden sorunumuzu çözdük hem de camimizin eksiğini giderdik\" diye konuştu.

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