-CAMİYE HACİZ SAMSUN (A.A) - 04.09.2010 - Samsun'un Canik ilçesinde bir camiye, Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile müteahhit arasındaki alacak meselesinden haciz geldi. Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan Mescidi Aksa Cami'ni yaptıran müteahhit Ali Kaya tarafından alacağını tahsil edemediği için daha önce icraya verilen Mescidi Aksa Cami'ne, bu kez haciz memurları geldi. Samsun Adliyesi 3. İcra Müdürlüğünce gönderilen haciz memurları camide bulunan eşyaları daha sonra taşınmak üzere kayıt altına aldı. Camideki cemaat olaya tepki gösterirken, ramazan ayında bir camiye haciz gönderilmesini üzücü bulduklarını ifade ederek, haciz memurlarını ikna etmeye çalıştılar. Mescidi Aksa Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Zekai Işıtan ise müteahhit Ali Kaya'nın Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde inşa ettiği camiyi, 2004 yılında derneklerine teslim ettiğini söyledi. Derneğin müteahhide camiyi yapması karşılığında 20 bin liraya parayı bölüm bölüm ödediğini söyleyen Kaya, şunları kaydetti: ''Bu ödemeleri yaptığımıza cami cemaati şahittir. Müteahhit 2004 yılından beri bizden hiç bir şekilde para almadığını iddia ederek icra mahkemesine dava açmıştır. Şuan camimiz faiziyle birlikte 31 bin 56 lira borçlu gösterilmiştir. Derneğimiz inşaatı yapan müteahhide tüm alacaklarını ödedi. Bizim buradaki en büyük hatamız müteahhide güvenmemiz ve ödemelerimizin karşılığında makbuz almamamızdır. Camimiz bu nedenle icralık oldu. Şuan haciz memuru camimize gelerek, buradaki eşyaları kayıt altına aldı. Borcu ödemezsek ilerleyen günlerde buraya tekrar gelecek olan haciz memurları camideki eşyaları taşıyacaklar. Ne yapacağımızı bilemiyoruz.'' -HACİZ İŞLEMİ TAMAMLANACAK- Söz konusu müteahhit Ali Kaya'nın avukatı Soner Moral ise temyize gönderilen icra kararının Yargıtay tarafından onandığını belirterek, ortada kesinleşmiş bir hukuki karar olduğunu ve haciz işleminin tamamlanacağını söyledi. İddia edildiği gibi müvekkilinin Dernekten alacağını tahsil etmediğini söyleyen Moral, müvekkilinin, Mescidi Aksa Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ne 5 bin lira da bağışta bulunduğunu ifade etti.