‘Camiye galoşla giriyorlar, kıbleyi bilmiyorlar!

T24 - Türk Hava Yolları (THY) Köln Müdürü İsa Al, video paylaşım sitesi Youtube’da yer alan ses kaydında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Düsseldorf ve Köln Başkonsolosları ile eşlerini hedef alan ağır sözler söylediği iddiasıyla THY tarafından merkeze çekildi.





BAŞKONSOLOS VE EŞLERİNİ HEDEF ALDI



THY Köln Müdürü İsa Al, sosyal paylaşım sitesinde yer alan ve yaklaşık 3 dakika süren videoda Köln ve Düsseldorf Başkonsolosları ile eşlerinin camiye ayakkabılarını çıkarmadan galoşla girmeye çalıştıklarını ileri sürüyor. Al ayrıca, camiye uğramayan konsolosların artık Türkiye’den üst düzey bir ziyaret olduğu zaman camilere ve Milli Görüş’e koştuklarını söylüyor.





'CAMİYE GALOSLA GİRİYORLAR, KIBLEYİ BİLMİYORLAR'



Ortaya çıkan ses kaydında İsa Al’a ait olduğu iddia edilen o sözler, şöyle:



"Alman devleti bizi devamlı birbirimize düşürmek ister ama bizim düşmememiz lazım, bir araya gelmemiz lazım, oyunu bozmamız lazım. Onu da geçmişte yapmamız imkansızdı. Çünkü Türk devleti Alman devletinden kısmen daha kötüydü İslam düşmanlığı bakımından. Ama şimdi konsoloslar geliyor, ilk ziyaret ettikleri yerler ATİ, Milli Görüş, konsolos bir şey oldu mu hemen orada. Anında orada. Geçen Bülent Arınç gelmişti. Baktım Milli Görüş’ün başkanını çağırmış, İslam Kültür Merkezlerini hepsini çağırmış. Orada namaz kılmak istedi. Demiş, Kıble ne tarafa? 'Kıble bu tarafta’ demiş. Hemen din ateşesini çağırdı. 'Sen kıbleyi tekrar göster’ dedi. Güvenmiyor konsolosa çünkü adam kıblenin nerede olduğunu bilmiyor, öyle bir şey yok. ‘Ya Sayın Başbakan Yardımcım bu evde de namaz kılınıyor’ diyor. 'Kılınıyor ama karın çırıl çıplak. Sen karına bak, diyor’. Sana bakan niye güvensin? Gerçi aynıymış kıble. Bir devlet, Başbakan Yardımcısı başkonsolosuna güvenemiyor. O diyor ki, ‘kıble böyle’ ‘yok’ diyor illa teyid etmesi gerekiyor. Niye çünkü güven telkin etmiyor kardeşim. Bunların böyle şeylerden hiç nasipleri yok adamların. Dışişlerinde bir tane o zamana kadar ben tanımadım. Daha dün Düseldorf Başkonsolosu 'Ya kadınlar ayaklarına galoş giyip içeriye girebilirler mi?’ demiş. Demiş ki 'Ya böyle şey olur mu Sultanahmet’e gelen turistler bile ayakkabılarını çıkarıp öyle giriyorlar camiye. Bunu duymamış olayım girmesinler o zaman camiye’ demiş. Bizim Türk kadınları ayakkabılar ile girecekler camiye eşekliğe bak"





THY MERKEZE ÇEKTİ



Türk Hava Yolları, Köln Müdürü İsa Al’ın söylediği iddia edilen bu konuşmalarının sosyal paylaşım sitelerinde yer almasının ardından sözlerin incelenmesi amacıyla Al’ı merkeze çekti. Al’ın önceki gün İstanbul’a geldiği öğrenildi.