T24 LogoT24 Logo
Dünya

Camiye 'domuz başı'

Malezya'da, Hristiyanların da "Allah" kelimesini kullanabileceğine ilişkin mahkeme kararının ardından yaşanan gerginlik, bir camiye domuz başı bırakılmasıyla arttı.

27 Ocak 2010 02:00

T24 - Malezya'da, Hristiyanların da "Allah" kelimesini kullanabileceğine ilişkin mahkeme kararının ardından yaşanan gerginlik, bir camiye domuz başı bırakılmasıyla arttı.

İmam Hazelahi Abdullah, Selangor eyaletindeki camiye namaz kılmak için gelen Müslümanların, cami avlusunda iki domuz başı bulduğunu söyledi.

Hazelahi, bir başka cami yakınlarında da domuz başları bulunduğunu ifade ederken, Selangor polis şefi Halid Ebubekir, sadece olayı doğrulayabileceğini belirtti.

Hristiyanların da "Allah" kelimesini kullanabileceği yönündeki mahkeme kararı, ülkede tartışma yaratmıştı.

Müslüman çoğunluk, kelimenin kendilerine has olması gerektiğini savunurken, hükümet kararı temyize götürmüştü.

Karar üzerine çıkan şiddet olaylarında kilise ve mescitlere saldırılar düzenlenmişti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24