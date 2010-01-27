T24 - Malezya'da, Hristiyanların da "Allah" kelimesini kullanabileceğine ilişkin mahkeme kararının ardından yaşanan gerginlik, bir camiye domuz başı bırakılmasıyla arttı.



İmam Hazelahi Abdullah, Selangor eyaletindeki camiye namaz kılmak için gelen Müslümanların, cami avlusunda iki domuz başı bulduğunu söyledi.



Hazelahi, bir başka cami yakınlarında da domuz başları bulunduğunu ifade ederken, Selangor polis şefi Halid Ebubekir, sadece olayı doğrulayabileceğini belirtti.



Hristiyanların da "Allah" kelimesini kullanabileceği yönündeki mahkeme kararı, ülkede tartışma yaratmıştı.



Müslüman çoğunluk, kelimenin kendilerine has olması gerektiğini savunurken, hükümet kararı temyize götürmüştü.



Karar üzerine çıkan şiddet olaylarında kilise ve mescitlere saldırılar düzenlenmişti.





