-Camiye bombalı saldırı: 4 ölü, 14 yaralı KABİL (A.A) - 26.08.2011 - Afganistan'ın kuzeybatısında bir camide bomba patladı, 4 kişi öldü. Polis yetkilisi, Faryab vilayetinin Almar bölgesinde meydana gelen patlamada namaz kılan 14 kişinin de yaralandığını belirtti. Yetkili, bombanın caminin bahçesinde park halindeki bir motosiklete yerleştirildiğini söyledi. Afganistan'ın batısındaki Herat'ta da bugün bir seyyar araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir Afgan kadını ölmüş, 7 kişi de yaralanmıştı. Öte yandan NATO, dün militanların düzenlediği bir saldırıda bir askerinin öldüğünü bildirdi. Afganistan'da dün ölen NATO askeri sayısı 4'e çıktı. Bu yıl Afganistan'da 295'i Amerikalı, 397 koalisyon askeri hayatını kaybetti.