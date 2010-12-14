-CAMİNİN KALORİFER KAZANINDA PATLAMA BANDIRMA (A.A) - 14.12.2010 - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bir camide kalorifer kazanında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İlçeye bağlı Atatürk Caddesi'ndeki Eski Garaj Camisi'nde öğle namazı öncesinde patlama oldu. Kalorifer kazanında meydana geldiği öğrenilen patlamada ilk belirlemelere göre, 1 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın ardından çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.