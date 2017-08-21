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Camını kırdıkları otomobildeki 31 bin 500 lirayı çaldılar

Ahmet SOYDOĞAN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te park halindeki omobilin camını kıran kimliği belirsiz kişiler, torpido gözünde bulunan 31 bin 500 lirayı çaldı

21 Ağustos 2017 22:26

Ahmet SOYDOĞAN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te park halindeki omobilin camını kıran kimliği belirsiz kişiler, torpido gözünde bulunan 31 bin 500 lirayı çaldı.
Olay, akşam saatlerinde Karacaahmet Mahallesi\'nde meydana geldi. Gaziantep Toptancılar Sitesi\'nde plastik ürün üretimi yapan Metin ve Sedat Yılmaz kardeşler, banka şubesinden 31 bin 500 lira çekip 31 SP 8198 plakalı otomobille yemek yemek için bir alışveriş merkezine gitti. Otomobili alışveriş merkezinin açık otoparkına park eden iki kardeş, restorana geçti. Bu sırada Yılmaz kardeşleri plakası belirlenemeyen otomobille takip ettikleri belirtilen kimliği belirsiz kişiler, camını kırdıkları otomobilin torpido gözündeki parayı alıp kaçtı.
Yemeğin ardından otoparka inen kardeşler, soyulduklarını anlayınca polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, parmak izi alıp çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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