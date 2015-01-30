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Camında 'dikkat zehirli gaz' yazan otomobilden, mühendisin cesedi çıktı

İstanbul Ataşehir'de camında 'dikkat zehirli gaz' yazısı bulunan park halindeki otomobilin içinde bir kişinin cesedi bulundu

30 Ocak 2015 21:33

İstanbul Ataşehir'de park halinde olan ve camında, "Dikkat zehirli gaz" yazısı bulunan otomobil polisi harekete geçirdi. Kimyasal madde kokusu gelen otomobilin içinde bilgisayar mühendisi Volkan K.'nin cesedi bulundu. 

DHA'nın haberine göre, 16.00 sıralarında Ataşehir Atatürk Mahallesi, Meriç Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, lüks bir site önüne park edilen 34 ZK 0574 plakalı otomobilin camındaki "Dikkat zehirli gaz" uyarı yazısını gören özel güvenlik görevlileri, polise ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, otomobilden kimyasal madde kokusu alınca durumu itfaiye ve sağlık ekiplerini bildirdi. Otomobilin bulunduğu yol ile çevredeki sokaklar trafiğe kapatılarak vatandaşlar uzaklaştırıldı.

Özel giysili görevliler tarafından kontrol edilen aracın içinde bir kişinin olduğu görüldü. Kimyasal sızıntılara karşı eğitilmiş bir itfaiye görevlisi otomobilin camını kırarak kapısını açtı.

 

Çuval içinde kimyasal madde bulundu

 

Otomobilin açılmasıyla çevreye ağır kimyasal madde kokusu yayıldı. Otomobilden çıkarılan cesedin bilgisayar mühendisi Volkan K.'ya ait olduğu anlaşıldı. Otomobilde yapılan aramalarda çuval içine konulmuş kimyasal bir madde bulundu.

Volkan K.'nin kimyasal madde nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürüldü. Haberi duyarak olay yerine gelen yakınları ise bir birlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Babası emekli doktor olan, Volkan K'nın intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duran polisin incelemeleri sürüyor.

 

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