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Dünya
Deutsche Welle

Camilere ve Müslüman kuruluşlara 25 saldırı

Almanya'da geçen yılın son üç ayında cami ve çeşitli Müslüman kuruşları hedef alan 25 saldırının meydana geldiği bildirildi.

28 Şubat 2017 00:23

Alman hükümeti, geçen yılın son çeyreğinde Müslümanlara ait çeşitli organizasyon ve camilere 25 siyasi motifli saldırı düzenlendiğini açıkladı. Hükümet, saldırı vakalarına ilişkin son rakamlara Sol Parti'nin soru önergesine yanıtında yer verdi.

Buna göre saldırılar maddi hasar, halkı kışkırtma, hakaret ve kundaklamaya kadar uzanıyor. Saldırıların büyük bölümünü de aşırı sağ güdümlü vakalar oluşturuyor.

Bu yılın başından beri "İslam karşıtı suçlar" Alman emniyetinde ayrı bir şekilde sınıflandırılarak kayıt altına alınıyor.

2015'in aynı döneminde camilere 24 saldırı vakası

Alman hükümeti, Sosyal Demokrat Parti ve Hristiyan Birlik Partilerinin Federal Meclis Grubunun yönelttiği bir soruya verdiği başka bir yanıtta da Aralık 2016'da Federal Emniyet Teşkilatı tarafından 1763 siyasi motifli suç unsuru oluşturan vakanın kayda geçirildiğini açıkladı.

Bunun 145'i şiddet içerikli, 671'ini propaganda içerikli suçlar oluşturdu.

Federal Emniyet Teşkilatı'nın verilerine göre 2015 yılının Aralık ayında camilere yönelik 24 siyasi motifli suç işlenmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

KNA/MK/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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