Camilere tam gün düzenlemesi

Türkiye genelindeki tüm camiler, namaz vakitleri dışında vatandaşların dini taleplerine cevap verecek şekilde gün boyu açık tutulacak.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in imzasıyla yayınlanan ''Camilerin Açık Tutulması Genelgesi''nde, ''Birlik ve beraberlik mekanları olan camilerin asli fonksiyonunu icra ve mevzuatla verilen vazifelerin yerine getirilmesinin bir gereği olarak namaz vakitleri dışında da vatandaşlarımızın dini taleplerine cevap verilebilecek şekilde açık tutulması gereklilik arz etmektedir'' ifadesine yer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevleri arasında, cami ve mescitleri ibadete açma ve yönetmenin de bulunduğu belirtilen genelgeye göre, bundan sonra camiler, sabah namazından sonra özel durum ve yerel şartlar dikkate alınarak, her gün öğle namazından en geç bir saat önce açılıp, yatsı namazından sonra kapanmak üzere gün boyunca açık tutulacak.

Cami görevlileri için cami veya müştemilatında cami görevlileri odası oluşturulacak ve müftülükçe hazırlanacak program çerçevesinde, görevlilerin namaz vakitleri dışında din hizmeti ve isteyenlere yaygın din eğitimi sunmak üzere hazır bulunmaları sağlanacak.

Her cami için hazırlanacak haftalık program, cami ilan panosuna asılacak ayrıca program cuma günleri vaaz ve hutbenin sonunda vatandaşlara duyurularak katılımları teşvik edilecek.





Sabah namazı buluşmaları yaygınlaşacak





Diyanet İşleri Başkanlığı'nın il ve ilçelerde haftada bir gün merkezi bir camide uyguladığı sabah namazı buluşmaları da mahalli şartlar ve cemaatin katılımı dikkate alınarak her camide tatbik edilecek.

Vakit namazlarının ezan sonrası beklenmeden kılınmasıyla vatandaşların cemaatle kılınan namaza yetişememesine engel olmak için ezan sonrası makul bir süre beklenerek cemaatle namaza başlanacak.





Vatandaşların katılımının yüksek olduğu vakit namazları sonrasında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan ayetlerin meali verilerek açıklaması yapılacak.



Programın uygulanması ve denetlenmesi de müftülüklerce yapılacak. Mevsim şartları ve ileri saat uygulamalarına göre planlanacak programın uygulanmasında cami görevlilerinin tamamı görev yapacak. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş hanı gibi yerlerdeki iki veya üç vakit açık olan camilerde görev yapan personel ise programı bulunduğu yer açık olduğu zamanlarda uygulayacak.



Program, birden fazla görevlisi olan camilerde cuma günü, tek görevlisi bulunan camilerde de cuma ve izin günlerinde uygulanmayacak.





Camilerin kentsel dönüşümü





Camilerin de kentsel dönüşüm kapsamına alınabilmesi için yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak camilerin güvenli mekanlar haline getirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak.

Cami ve çevresinin manevi dokusuna yakışmayan ve estetiğini bozan her türlü yapılanmadan uzak durulacak ve alışveriş merkezleriyle yol güzergahındaki camilerin müftülük tarafından denetim ve kontrolleri yapılarak ibadete uygun olmayanların ibadete hazır hale getirilmesi sağlanacak.





Kadınlar için nezih mekan





Camilerde kadınların ibadetine yönelik nezih ve uygun mekanlar, abdest alma yerleri ve tuvaletlerin hazırlanması sağlanacak ve fiziki alt yapısı müsait olan camilerde çocukların ve gençlerin gelip zamanlarını değerlendirebilecekleri, kitap okuyup ödev ve araştırma yapabilecekleri okuma salonları oluşturulacak.





Seccade tipi halıdan vazgeçin





Engelli vatandaşlar için abdest alma yerleri ve tuvaletlerin erişimine uygun hale getirilmesi sağlanacak ve camilerin halı ihtiyacı karşılanırken de saf düzenini ve ibadet huşusunu bozan motifleri bulunan halılar ile seccade tipi halıların kullanımından vazgeçilecek.





Camilerdeki ses sistemi ve kullanımı, rahatsız edici ve ibadet huşusunu bozucu olmayacak ve gerekirse ses sistemi ve mikrofon kullanımı konusunda teknik elemanlar marifetiyle cami görevlilerine yönelik müftülüklerce kurs düzenlenecek.